Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de abril

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,64 quetzales en promedio, de manera que supuso un cambio del 2,26% comparado con la cifra de la sesión previa, cuando cotizó a 7,47 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 2,22%, de modo que desde hace un año mantiene aún un incremento del 1,89%.

Comparando este dato con el de días pasados, encadenó dos sesiones seguidas en positivo. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un comportamiento superior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo normal.