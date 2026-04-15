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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de abril
Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de abril

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,21% frente a la cifra de la sesión previa, cuando acabó con 1,38 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso 0,57%; por el contrario en el último año aún mantiene un ascenso del 0,09%.

Comparando este dato con el de días previos, sumó tres sesiones consecutivas en dígitos negativos. En los pasados siete días la volatilidad fue de 3,69%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (4,71%), presentándose como un valor con menos cambios de lo esperado en este momento.

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