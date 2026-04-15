Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de abril

El euro se pagó al cierre a 9,02 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,55% frente al dato de la jornada anterior, cuando marcó 8,79 quetzales, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota un incremento 3,48%, de manera que en el último año aún conserva un ascenso del 1,9%.

En relación a fechas pasadas, sumó dos jornadas sucesivas de ganancias. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es claramente superior a los números logrados para el último año (19,86%), así que está presentando un comportamiento más inestable.