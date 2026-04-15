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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de abril

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de abril
Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de abril

El euro cotizó al cierre a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo que implicó una bajada del 0,2% frente a la cifra de la sesión previa de 1,62 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,26%, de manera que desde hace un año acumula aún un incremento del 1,27%.

Si comparamos el dato con días anteriores, puso punto final a dos sesiones de tendencia positiva. En los pasados siete días la volatilidad fue claramente inferior a la acumulada en el último año, así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

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