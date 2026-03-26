Ranking Spotify en Colombia: ‘SWIM’ de BTS en la cima del top 10 de las canciones más escuchadas del momento

El grupo coreano BTS regresa a la cima del ranking de Spotify en Colombia. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo más escuchado

"SWIM" de BTS, encabeza el ranking de lo más sonado en Colombia. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File)

1. SWIM

BTS

«SWIM» de BTS es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 294.704 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Las Muñequitas (w El Americano 4KT)

"Mr Plata" se mete en el ranking de los artistas más escuchados de la semana en Spotify. (Instagram/@mr.plataoficial)

Mr Plata

«Las Muñequitas (w El Americano 4KT)», interpretado por Mr Plata, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 239.589 reproducciones.

3. Pico Y Chao (W Sound 08) (w Kris R., Ovy On The Drums)

Beele y W Sound alcanzaron el billón de reproducción en Spotify con su éxito "La Plena" - crédito cortesía Jaque

W Sound

Tras acumular 228.176 reproducciones, «Pico Y Chao (W Sound 08) (w Kris R., Ovy On The Drums)» de W Sound se mantiene en tercer lugar.

4. GANAS

Kris R.

Kris R. se mete en el ranking de las canciones más escuchadas en Spotify Colombia. (Instagram/krisrofficial)

«GANAS» de Kris R. se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 198.565 reproducciones, motivo por el cual continúa en la cuarta posición.

5. CHÉVERE (premium_remix) (w Ryan Castro)

Aria Vega hizo un altar a Teófilo Gutiérrez en su video musical 'Parla Quillera' - crédito Aria Vega / Instagram

ARIA VEGA

«CHÉVERE (premium_remix) (w Ryan Castro)», interpretado por ARIA VEGA, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 183.170 reproducciones.

6. TUKI TUKI (w GeezyDee)

Kris R. se mete en el ranking de las canciones más escuchadas en Spotify Colombia. (Instagram/krisrofficial)

Kris R.

El exitazo de Kris R. sigue abriéndose camino en las listas. Con 178.265 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición sexta.

7. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro revela qué hizo con sus primeros dólares: la historia del extranjero que creyó en su talento - crédito @ryancastro/IG

Ryan Castro

«LA VILLA (w Kapo, Gangsta)» de Ryan Castro se ubica en la séptima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 170.500 reproducciones.

8. La Plena

Beele y W Sound alcanzaron el billón de reproducción en Spotify con su éxito "La Plena" - crédito cortesía Jaque

W Sound

Tras acumular 145.031 reproducciones, «La Plena» de W Sound se mantiene en octavo lugar.

9. Todo Lo Fue

Lenin Ramirez and Grupo Firme accept the award for regional Mexican song of the year for "Yo Ya No Vuelvo Contigo" at Premio Lo Nuestro at American Airlines Arena on Thursday, Feb. 18, 2021, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)

Lenin Ramírez

«Todo Lo Fue» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la novena posición, con 138.998 reproducciones.

10. NUEVA YORK (w Los Money Makers, Prodmonja)

Blessd revela la historia secreta detrás de la grabación de +57 junto a Karol G, J Balvin y Maluma - crédito @blessd/IG

Blessd

«NUEVA YORK (w Los Money Makers, Prodmonja)» se ubica en la décima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 137.632, lo que marca un hito en la carrera musical de Blessd.

Los artistas y canciones más reproducidas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.