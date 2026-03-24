Estas son las 10 producciones que están triunfando en Disney+ en España

La plataforma llegó a Latinoamérica y el Caribe a finales del 2020 y desde entonces busca dominar la industria de streaming en la región. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Disney+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Disney+ España

(Disney)

1. Zootopia 2

Tras resolver el caso más importante de la historia de Zootopia, los policías novatos Judy Hopps y Nick Wilde se encuentran en la sinuosa pista de un gran misterio cuando Gary De’Snake llega y revoluciona la metrópolis animal.

2. Bluey’s Big Play

La experiencia está adaptada para las infancias (Gemini)

Cuando papá necesita un respiro, ¡Bluey y Bingo tienen otros planes! Acompáñalos mientras usan todos sus juegos y trucos para que papá se levante de ese puf.

3. Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Love Story)

Trailer oficial de Love Story

Miniserie. 9 episodios. Serie que narra la relación entre Carolyn Bessette y John John Kennedy, pareja que tras un breve noviazgo contrajo matrimonio, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas del finales del siglo XX. Fue una historia de amor que capturó la atención de toda una nación: John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly), hijo del legendario presidente JFK, era el cabeza visible de la familia más parecida a la realeza estadounidense. El país lo vio crecer, pasó de niño a ser el soltero más deseado y fenómeno mediático.

4. Zootrópolis

Zootopia

La moderna metrópoli mamífera de Zootrópolis es una ciudad absolutamente única. Está compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Plaza Sahara, el Distrito Selva Tropical y el gélido Distrito Tundra. Es un crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no importa lo que seas. De hecho puedes ser cualquier cosa, desde un elefante enorme hasta la musaraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es nada fácil. Pero está decidida a demostrar su valía y se mete de cabeza en un caso, a pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador, para resolver el misterio.

5. Depredador: Tierras salvajes (Predator: Badlands)

Depredador: Tierras Salvajes presenta un nuevo tráiler.

Un joven Predator rechazado por su clan encuentra un aliado inesperado en Thia y emprende un peligroso viaje en busca del adversario definitivo.

6. Rooster Fighter

"Rooster Fighter" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Disney+)

Cuando extrañas criaturas atacan, Keiji las enfrenta con su feroz grito de batalla: ¡Kokekokko!

7. Zootrópolis+

(Disney+)

Regresa a la vertiginosa metrópolis de mamíferos de Zootopia en esta miniserie que profundiza en la vida de algunos de los personajes más fascinantes de la película, incluyendo a Fru Fru, la musaraña ártica recién casada; los talentosos bailarines tigre de Gazelle; y el perezoso lleno de sorpresas, Flash.

8. Del revés 2 (Inside Out 2) (Inside Out 2)

(Disney/Pixar)

Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos..) no saben muy bien qué sentir cuando aparece con enorme ímpetu Ansiedad. Y no viene sola: le acompañan envidia, vergüenza y aburrimiento. Secuela de ‘Inside Out’.

9. 2012

"2012" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Google Play)

El geólogo Adrian Helmsley, descubre de que el núcleo de la Tierra se está calentando. Teme que la corteza se vuelva inestable, coincidiendo con las predicciones mayas del fin del mundo. Entre tanto, los líderes del mundo “venden” plazas para escapar del cataclismo. El escritor Curtis Jackson tropieza con esa información.. y luchará por salvar a su familia mientras el suelo se hunde bajo sus pies y los terremotos y las erupciones volcánicas destruyen el mundo tal y como lo conocemos.

10. Paradise

El actor Sterling K. Brown encarna a Xavier Collins en una escena evocadora de 'Paradise', llevando una mochila y una chaqueta de piel mientras mira a la distancia con expresión pensativa. (Disney Plus)

La tranquilidad de una comunidad apacible y acomodada, habitada por algunas de las personalidades más prominentes del mundo, se ve interrumpida bruscamente cuando ocurre un asesinato impactante y se inicia una investigación de alto riesgo.

Qué se puede ver en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix.(Twitter/APowerfulFist)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.