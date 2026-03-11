El pronóstico del tiempo en Mendoza hoy, 11 de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional

El tiempo en la ciudad de Mendoza se presentará inestable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles 11 de marzo el tiempo en la ciudad de Mendoza se presentará inestable, con presencia de nubosidad y probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones irá de 10% por la mañana a entre 40% y 70% hacia la noche. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 25°C, con vientos leves a moderados de entre 7 y 22 km/h.

Para el jueves 12 continuará el tiempo inestable con chaparrones y tormentas durante gran parte del día, con probabilidades de precipitación entre 10% y 40%. Las temperaturas oscilarán entre 17°C de mínima y 27°C de máxima. El viernes 13 se espera una mejora gradual de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 17°C y 26°C, aunque todavía podría registrarse alguna precipitación aislada.

Un pronóstico meteorológico semanal para la ciudad de Mendoza, Argentina, muestra condiciones de lluvia y tormentas en los primeros días, con mejoramiento hacia el fin de semana, según The Weather Channel.

Durante el fin de semana el tiempo tenderá a estabilizarse. El sábado 14 se prevé cielo parcialmente nublado con temperaturas entre 16°C y 25°C, mientras que el domingo 15 se espera una jornada mayormente soleada con mínima de 16°C y máxima de 28°C.

De cara al inicio de la próxima semana, el lunes 16 se anticipa cielo algo nublado con temperaturas entre 17°C y 26°C, y ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. El martes 17 se mantendrán las condiciones estables, con mínima de 17°C, máxima de 27°C y cielo parcialmente nublado.

El pronóstico del clima en Mendoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Las alertas meteorológicas que rigen en Mendoza

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, distintas zonas de la provincia de Mendoza se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas durante este miércoles 11 de marzo. La advertencia abarca áreas como Malargüe, General Alvear, San Rafael, Junín, Rivadavia y los valles de Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. En estas regiones se prevé el desarrollo de tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, principalmente hacia la tarde y la noche.

Según el organismo, los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 milímetros, que en algunos sectores podrían ser superados de forma puntual. Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas intensas o anegamientos.

El pronóstico del tiempo en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este miércoles cielo despejado y temperaturas templadas, con 0% de probabilidad de precipitaciones durante la jornada.

Hacia el fin de semana, el pronóstico anticipa que la nubosidad será variable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, con temperaturas mínimas y máximas entre 19℃ y 32℃. Según los reportes, las chances de lluvias para el jueves y viernes se mantienen muy bajas, aunque el sábado la máxima podría alcanzar 27℃ y el domingo subir hasta los 30℃.

Las ráfagas de viento en el AMBA se mantendrán suaves durante el miércoles, con velocidades estimadas de 13 a 22 km/h y predominancia de direcciones noreste y este. Por su parte, solo en sectores de la Costa Atlántica bonaerense, entre San Clemente del Tuyú y Villa Gesell, se prevén chaparrones, que el jueves se transformarán en lloviznas. Para el suroeste bonaerense, como Coronel Suárez, Pigüé, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, Monte Hermoso y Bahía Blanca, se esperan tormentas aisladas entre el jueves por la noche y el domingo.

En cuanto a la dinámica regional, el SMN precisa que once provincias siguen bajo alerta amarilla por tormentas, incluyendo sectores del este de Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, así como áreas del norte de Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Chaco, el este de Salta y el sur de Jujuy. Según datos de Meteored, las precipitaciones ya superan el promedio mensual en algunos puntos y el sistema de tormentas avanzará hacia el norte, manteniendo las alertas en el NOA y el NE argentino.

El clima seco de Mendoza

Ciudad de Mendoza se caracteriza por tener veranos cálidos y mayormente despejados, mientras que los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Una de sus características es que todo el año está seco. El clima varía de 3 °C a 31 °C, aunque puede llegar hasta los 35 °C.

Las mejores épocas para ir a visitar Mendoza son otoño y primavera. Es decir, finales de marzo y finales de septiembre, ya que en verano el clima se torna muy caluroso.