Precio del dólar se ajusta luego de alza: Así abrió el tipo de cambio hoy 4 de marzo en Perú

Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Precio del dólar hoy miércoles 4 de marzo en Perú. El tipo de cambio ha abierto con baja en S/3,4089 esta mañana, según los datos reportados en tiempo real por el portal Bloomberg. Así, se ha ajustado con respecto a la gran alza de ayer.

Como se recuerda, el dólar se disparó a S/3,4200, en la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú, siguiendo la subida del inicio de la semana. El conflicto en Medio Oriente sigue incidiendo en el precio, así como asesta un golpe a la Bolsa y sube el precio del petróleo.

El pasado 2025 el valor del dólar sufrió una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para este 2026 aún su proyección a futuro es incierta. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio este año.

Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Compra y venta de dólar

En el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

Compra : S/3,380

Venta: S/3,430.

Como se sabe, el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

Así subió el dólar en Perú. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

Compra : S/3,403

Venta: S/3,408.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

Operaciones cambiarias hoy

09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 12 700 millones.

08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 1 900 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 579,9 millones y (c) Swap Cambiario Venta S/ 200 millones.

Proyecciones del dólar para 2026

Luego de la caída sostenida de enero (solo hasta antes del aumento del precio el viernes 30 de enero), las expectativas del mercado, recogidas por el BCRP, cambiaron.

“La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 se redujo a un rango de entre S/ 3,34 y S/ 3,46 por dólar”, aclaró elinforme del BCRP. Es decir, casi sin un alza tan alta como se esperaba en noviembre.

Ahora, ¿a cuánto proyectan el tipo de cambio para fin de 2026?

Analistas económicos consultados ven un dólar de S/ 3,34 a fines del 2026. Como muestra, la proyección fue de S/ 3,45 en diciembre)

Sistema financiero ven un dólar de S/ 3,39 (proyección fue de S/ 3,43 en diciembre)

Empresas no financieras esperan que el dólar esté a S/ 3,46 (proyección fue de S/ 3,50 en diciembre).

El tipo de cambio sí ha reaccionado a la designación de José María Balcázar, aunque el alza aún es ligera. - Crédito Presidencia

El fortalecimiento del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

Así, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

De igual manera, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

No obstante, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.