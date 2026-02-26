Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en La Plata

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 26 de febrero?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en La Plata.

El tiempo para este jueves en La Plata alcanzará los 26 grados, mientras que la temperatura mínima será de 16 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 8.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 2%, con una nubosidad del 52%, durante el día; y del 3%, con una nubosidad del 58%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en La Plata?

Famosa como la “Ciudad de las diagonales”, la capital de la provincia de Buenos Aires presenta un clima nublado durante casi todo el año con inviernos fríos y vientos. Los veranos se caracterizan por ser calurosos, húmedos y con lluvia.

Los inviernos suelen ser fríos y con viento. A lo largo del año la metrópoli registra temperaturas que van de los 6 °C a 28 °C y en contadas ocasiones es inferior a los 0°C o superior a los 33 grados.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

