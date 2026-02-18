Top 10 Netflix México HOY: Omar Chaparro y ‘La celda de los milagros’ triunfan en el ranking de las películas más populares

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el ranking de las películas más vistas en Netflix México. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más famoso en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un aumento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

La lista de las películas más reproducidas de Netflix México

"La celda de los milagros" se mete en el ranking de las más vistas de la semana. (Netflix)

1. La celda de los milagros (A Father’s Miracle)

Tras ser falsamente acusado de un crimen terrible, Héctor, un hombre con discapacidad neurológica, es internado en una prisión secreta. Su bondad conquista a los prisioneros, quienes planean demostrar su inocencia.

2. Prometheus

Michael Fassbender en 'Prometheus'. (Netflix)

Un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial a un remoto planeta, en el que sus límites físicos y mentales serán puestos a prueba. El motivo de la misión es que los humanos creen que allá podrán encontrar la respuesta a las preguntas más profundas y al mayor de los misterios: el origen de la vida en la Tierra.

3. Cradle 2 the Grave

Cradle 2 the Grave | Netflix

El líder de la banda, Tony, lleva a cabo un importante robo de diamantes con su equipo, pero Ling, un policía convertido en criminal, sabe quién tiene el botín y responde secuestrando a la hija de Tony y pidiendo un rescate por ella. Desafortunadamente, Tony también perdió los diamantes. Mientras busca frenéticamente a su hija y las joyas, Tony se alía con un agente del gobierno impulsivo que trabajó con Ling y busca vengarse de él.

4. Furia de titanes

"Furia de titanes" se mete en el top de las películas más vistas del momento. (Netflix)

Diez años después de los sucesos de “Furia de titanes”, Perseo (Sam Worthington) está decidido a llevar una vida tranquila con su hijo Helio. Sin embargo, los dioses, debilitados por la falta de fe de la humanidad, pierden el control sobre los Titanes, cuyo líder no es otro que Kronos, el padre de Zeus (Liam Neeson), Hades (Ralph Fiennes) y Poseidón (Danny Huston).

Cuando Hades y Ares (Edgar Ramírez) llegan a un acuerdo con Kronos para capturar a Zeus, entonces Perseo tendrá que abandonar su apacible vida para rescatarlo, misión en la que mcuenta con la ayuda de Andrómeda (Rosamund Pike), Agénor (Toby Kebbell) y Hefesto (Bill Nighy).

5. Hermandad: Estado de terror (Salve Geral: Irmandade)

Hermandad: Estado de terror | Netflix

En medio de una ola de violencia inédita que sacude São Paulo, una abogada ligada al mundo criminal debe pactar con la policía para salvar a su sobrina secuestrada.

6. Rugrats en París: La Película

"Rugrats en París: La Película" se cuela en el top de las películas más vistas en Netflix. (Paramount+)

Los Rugrats regresan con nuevas aventuras junto a Tommy, Chuckie, Phil, Lil, Dil y Angélica. En esta ocasión, el grupo viaja a París, Francia, donde el padre de Tommy, Stu, es convocado tras el fallo de uno de sus inventos. Los personajes enfrentan situaciones caóticas en un entorno desconocido, combinando humor y situaciones familiares en un escenario internacional.

7. El asesino con ojos de corazón (Heart Eyes)

"El asesino con ojos de corazón" se mete en el ranking de las películas más exitosas de la semana. (Netflix)

Cuando el “asesino de los ojos del corazón” ataca Seattle, un par de compañeros de trabajo que están haciendo horas extras el día de San Valentín son confundidos por una pareja por el escurridizo asesino cazador de parejas. Ahora, deben pasar la noche más romántica del año corriendo por sus vidas.

8. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

9. Súper Mario Bros: La película

Una escena de la película "The Super Mario Bros. Movie". Foto proveída por Nintendo y Universal Studios (Nintendo y Universal Studios, via AP)

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico.

Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

10. The Daily Show with Trevor Noah

The Daily Show with Trevor Noah (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

Presentado por el humorista Jon Stewart, es el formato de sátira política más popular de la televisión norteamericana. Ha estado en antena en Comedy Central desde 1996 y ha ganado 18 Primetime Emmys.

Se autodefine como un programa de noticias falso y enfoca su particular punto de vista en la actualidad, las noticias, los personajes políticos y de los medios de comunicación fundamentalmente con el objetivo de hacer reír.

Generalmente el show comienza con un monólogo de Jon Stewart relacionado con los principales titulares de la actualidad. Después de este monólogo da paso a sus numerosos corresponsales y finalmente suele acabar con una entrevista a un personaje conocido.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.