"No estoy nerviosa acerca de la boda he estado en un buen lugar, no he sido neurótica al respecto, soy muy floja para estar de neurótica. Vi un vestido que me gustó y me dije que era el vestido perfecto. Vi el lugar y estuvo genial. Solo he tenido un momento de novia Godzilla, porque pensé que no quería tener una despedida de soltera y de último minuto decidí que sí la quería pero nadie podía", agregó.