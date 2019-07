En diálogo con TN, Jazmín Ferreyra, encargada de personal de Mega Park, dijo que como "primer recurso hicimos subir a Mario para que lo destrabara". "Fueron dos minutos nada más, no pasó a mayores y no hubiera forma de que pasara un accidente. Tal vez el carro no tuvo suficiente fuerza para subir por el viento", sugirió. Explicó, a su vez, que Mario le hace mantenimiento todos los días y que la municipalidad asistió al día siguiente para constatar el funcionamiento de la atracción y la habilitó a seguir funcionando. "A mí me parece que no es para tanto porque realmente no pasó nada, fue solo un susto. Acá todas las mañanas nos levantamos a hacerle mantenimiento a las máquinas, ayer vinieron a verificar y se encontraron con que todo estaba en regla", concluyó el operario Mario Sanabria.