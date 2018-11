El caso de los cuadernos de la corrupción marcó un punto de inflexión en Comodoro Py. Es que una veintena de empresarios y ex funcionarios, acusados de ser miembros de una asociación ilícita encabezada por la ex presidenta Cristina Kirchner, reconocieron haber pagado o cobrado coimas en el marco de los negocios, licitaciones o convenios que surgían desde el Ministerio de Planificación. La estrategia fue admitir los hechos y dar detalles ciertos y valiosos para la investigación, apuntando "hacia arriba". A cambio, les prometieron que conseguirán una reducción de la pena en el momento de la condena. Entre ellos aparecen los ex funcionarios José López y Claudio Uberti, el financista Ernesto Clarens y empresarios que van desde Carlos Wagner hasta Angelo Calcaterra, Enrique Pescarmona y Luis Betnazza.