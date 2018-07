¿Cómo pasó la infancia su hijo? "Nosotros entendimos que no debíamos sobreprotegerlo. Sólo le pusimos unos pads en la rodilla para amortiguar los posibles golpes y un gorra de neoprene en la cabeza. Una vez mi hijo se cansó y las tiró y así el nos fue marcando también sus pautas", explicó Garrido. Y agregó: "Desde muy pequeño aprendió a inyectarse en la vena el medicamento con una inyectadora. No es fácil encontrar la vena, pero él entendió cómo realizarlo y creo fue uno de sus mecanismos de autoprotección. Delante de sus compañeros, él era visto como un héroe porque nadie- ni a los adultos- les gusta pincharse. Y mi hijo lo hacía delante de la gente. Así Alejandro nos dijo "aquí estoy", "yo voy a vivir mi vida con toda esta complicación". Hoy tiene 29 años y está en profilaxis que le exige inyectarse dos veces por semana aunque no tena golpes ni episodios hemorrágicos".