– Yo soy 5 años mayor que mi hermano Martín, con quien tenemos muchos proyectos en común. En la adolescencia, fui un desastre con el tema chicas. Sufrí mucho, y yo veía que él a los 16 años, empezó a sufrir como yo. Me acuerdo que en ese momento, por la desesperación de ayudarlo a él y a mí mismo, entraba a las librerías y compraba, a escondidas, cuando nadie me veía, todo tipo de libros, desde cómo enamorarlas hasta cómo enloquecerlas en la cama. Todo lo que tenía que ver con la mujer, yo lo compraba. La mayoría son muy malos. Pero había uno que me gustó muchísimo. Se llamaba "Cómo hacer que cualquier persona se enamore de vos", de una investigadora norteamericana, Leil Lowndes. El título era mentira, era para vender, pero tenía consejos basados en referencias científicas. Y me gustaba mucho. Y a mí, que siempre fui un poco Asperger nerd, me pareció interesante. Se lo pasé a mi hermano Martín. 10 años después, él estaba en un boliche y veía como los chicos se les tiraban a las chicas como neardentales. "Estos pibes no entienden nada, necesitan unas charlas", dijo. Se le ocurrió con Mike Tabaschek, montar una empresa sobre este tema, y dar charlas. Fundamos la empresa, enseguida le vendí mi parte a Martín y a su socio. Hoy a LevantArt le va bárbaro, tienen sucursales en México, Colombia, Uruguay, Chile… Exportan chamuyo argentino. Si bien le vendí esa parte, cuando Mariano Sigman, Gerry Garbulsky, Diego Golombek, los organizadores de TED, se enteraron que había un físico que había estudiado la ciencia de la seducción, y daba charlas al respecto, quisieron llevar la charla a TEDXRíodelaPlata Joven. Había un comité de adolescentes que decidían qué charlas podían ir y cuáles no. Me contaron que cuando plantearon que había un físico que hablaba de la ciencia del levante, fue una unanimidad que quiso que vaya.