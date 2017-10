En tal sentido la Corte se expidió en dos ocasiones recientes acerca de que los jueces laborales no pueden incrementar injustificadamente el importe de las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Pero previamente hubo otros fallos importantes; Marando c/QBE, el 12 de septiembre pasado, en el que ordenó dictar nueva sentencia por apartamiento de los parámetros de la ley vigente. Como así también el 3 de octubre (Fontana c/ Brink's), en el que se rechaza por arbitrariedad del monto de la sentencia un caso de acción civil. Y también cabe citar dos fallos de Cámara en los que se falla a favor de la consititucionalidad del nuevo procedimiento ante las comisiones médicas (Burghi c/Swiss Medical, el 3 de agosto) y se establece la utilización obligatoria del baremo con rechazo, adecuación de incapacidad psicológica (Fedelle c/ Asociart, el 18 de agosto).