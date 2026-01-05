México Deportes

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales

El analista deportivo lamentó las agresiones que lee en sus redes sociales por las opiniones profesionales que realiza

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales (Captura ESPN)

El comentarista deportivo Jorge Pietrasanta expresó su inconformidad ante el ambiente hostil en las redes sociales, en especial por las críticas que recibe digitalmente, pues en días recientes expuso que ha sido víctima de comentarios agresivos, en especial cada que realiza una opinión al respecto de la actividad deportiva.

A través de su cuenta de X, Pietrasanta señaló que la plataforma está llena de personas anónimas y agresivas. Según sus palabras, incluso al opinar sobre temas en los que posee experiencia profesional de treinta y cinco años, recibe insultos y amenazas.

Y es que, la publicación que realizó levantó alarmas entre sus colegas periodistas, ya que el comentarista de ESPN se mostró indignado con los comentarios que ha recibido en plataformas digitales.

¿Qué dijo Jorge Pietrasanta de las amenazas que recibe en redes sociales?

El comentarista de ESPN se ha visto enfrascado en muchas polémicas en redes sociales como en transmisiones en vivo. (Instagram@jorgepietrasanta)

El comunicador subrayó la dificultad de compartir opiniones en el entorno digital actual. Destacó que, aunque cuenta con una larga trayectoria profesional, enfrentó insultos y amenazas simplemente por manifestar su perspectiva. El mensaje de Pietrasanta refleja la preocupación de figuras públicas ante la creciente agresividad y anonimato en espacios virtuales.

“Esta red está tan llena de ignorantes y anónimos agresivos, que si yo opino de lo que sé y a lo que me he dedicado durante 35 años, me insultan y me amenazan, imagínense que exprese mi postura en otro tema, mismo que por cierto he estudiado y vivido durante años”, afirmó Jorge Pietrasanta.

Tras su comentario, recibió una serie de comentarios positivos y de aliento al respecto de la situación que está afrontando. “Ánimo Pietra Pietra el día que dejes de generar amor u odio en las masas será porque estás obsoleto y al borde del retiro, saludos”, “Ignóralos compadre es pura gente vacía no tienen vida ni identidad no son felices”, “Te tardaste años en darte cuenta que Twitter es la peor red social”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Jorge Pietrasanta aseguró que ha recibido amenazas (X/ @J_Pietra)

¿Quién es Jorge Pietrasanta?

Jorge Pietrasanta es un periodista y narrador deportivo mexicano con más de 30 años de trayectoria. Nació en Naucalpan de Juárez y comenzó su carrera en 1990 en Televisa, donde narró partidos de la Liga MX y de la Selección Nacional de México. En 2017 se incorporó a ESPN, participando en transmisiones y programas como “Los Capitanes” y otros espacios de análisis deportivo.

En 2021 obtuvo un doctorado en Periodismo Deportivo por el Colegio Internacional de Profesionistas C&C, como reconocimiento a su carrera y aportes al periodismo. Es conocido por su estilo apasionado y emotivo en las narraciones deportivas.

