México Deportes

FIFA revela las mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

Cada país anfitrión tendrá su personaje que reflejará la identidad de México, Canadá y Estados Unidos

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
La FIFA presentó los tres
La FIFA presentó los tres personajes que acompañarán a la Copa del Mundo en Norteamérica. (Ilustración: Jesús Avilés)

A tan solo unos meses del inicio del Mundial 2026, la FIFA ha presentado oficialmente las mascotas que acompañarán la Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos: Maple, Zayu y Clutch.

El anuncio, realizado a través de la cuenta oficial de la FIFA en X, incluyó un mensaje claro: “Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de FIFA World Cup para 2026!”.

Estas figuras se suman a la serie de elementos que el máximo organismo del fútbol continúa revelando en la antesala del certamen, que por primera vez se disputará en tres países simultáneamente.

Las mascotas fueron reveladas por
Las mascotas fueron reveladas por la FIFA y buscan acercar la Copa del Mundo a los aficionados.

Un día antes de la presentación oficial, la FIFA había compartido pistas sobre las mascotas en sus redes sociales, generando gran expectativa entre los aficionados. Tal como se esperaba, cada país anfitrión contará con un personaje que representará los valores, identidad y cultura de su nación, reforzando la idea de que la Copa del Mundo no solo es un torneo de fútbol, sino también una celebración cultural y deportiva de Norteamérica.

Aunque el diseño definitivo aún no ha sido desvelado, los avances difundidos sugieren que las mascotas serán animales simbólicos que reflejan los colores y la identidad de cada país. Se especula que Maple, representando a Canadá, podría ser un león; Zayu, de México, un jaguar o pantera; y Clutch, de Estados Unidos, un águila. La elección de estos animales refleja la fuerza, agilidad y carácter de cada nación, así como la pasión por el fútbol que une a millones de personas en el continente.

Cada país anfitrión tendrá su personaje que reflejará la identidad de México, Canadá y Estados Unidos. Crédito: X / @fifaworldcup_es

Más allá de la presentación de las mascotas, la FIFA también ha comenzado a detallar otros hitos importantes rumbo al Mundial. Uno de ellos es el sorteo oficial del torneo, programado para el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos.

El presidente de los Estados
El presidente de los Estados Unidos Donald Trump sostiene el trofeo del campeón de la Copa Mundial de la FIFA en la Oficina Oval junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino el viernes 22 de agosto del 2025. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Este evento fue anunciado a principios de septiembre por el expresidente Donald Trump, en compañía de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y promete definir los grupos y enfrentamientos que marcarán el camino hacia la gran final.

Temas Relacionados

Mundial 2026FIFAmascotas del mundialMapleZayuClutchmexico-deportes

Más Noticias

Samir Inda, juvenil de Chivas conmueve al regalar su camiseta de debut a su madre en el Estadio Akron

El nayarita surgido de la cantera rojiblanca brilló en su primer partido y protagonizó una de las escenas más emotivas de la jornada

Samir Inda, juvenil de Chivas

¿Quién es Samir Inda? La joya de Chivas que debutó con gol a los 17 años

El futbolista nayarita tuvo un estreno soñado con el primer equipo al marcar el tanto de la victoria frente a Necaxa en su debut oficial

¿Quién es Samir Inda? La

Atlético de San Luis vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 10 del Apertura 2025

Las Águilas visitan al Alfonso Lastras en busca de reencontrarse con la victoria tras dos juegos sin ganar

Atlético de San Luis vs

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

El pugilista cubano perdió ante el mexicano en mayo de este año

William Scull advierte a Canelo

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

La arquera mexicana agradeció el premio que recibió por su esfuerzo para seguir con su carrera deportiva

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum afirma que ataque contra

Sheinbaum afirma que ataque contra nieta de Rubén Rocha Moya fue para robar su camioneta: “No se descarta ninguna hipótesis”

Un policía en terapia intensiva, un atacante abatido y una investigación en curso: El robo de autos en Sinaloa

Jornada violeta en Sinaloa: Siete muertos, un bebé herido y la nieta del gobernador Rocha Moya, ilesa

Sujetos armados atacan a Dereck Olvera Juárez, director de Prevención del delito en Tulancingo, Hidalgo

Reo se fuga del Reclusorio Oriente de la CDMX, investigan a custodios y director

ENTRETENIMIENTO

“Gané Señorita Simpatía”: Mujer a

“Gané Señorita Simpatía”: Mujer a la que Nodal habría ‘visto’ durante concierto es concursante de certamen de belleza

Gimena Gómez sacude estereotipos en “90 Minutos”: una mirada feroz al fútbol y a la desigualdad social

Bu Cuarón celebra su graduación y su madre roba las miradas: ¿quién es Annalisa Bugliani?

¿Carlos Rivera entrará a La Casa de los Famosos México para apoyar a Dalílah Polanco? Esto se sabe

Sarah Bustani rompe el silencio en redes tras supuesto escándalo de infidelidad con Eugenio Derbez y Dalilah Polanco

DEPORTES

Samir Inda, juvenil de Chivas

Samir Inda, juvenil de Chivas conmueve al regalar su camiseta de debut a su madre en el Estadio Akron

¿Quién es Samir Inda? La joya de Chivas que debutó con gol a los 17 años

Atlético de San Luis vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 10 del Apertura 2025

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte