FIFA revela las mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

A tan solo unos meses del inicio del Mundial 2026, la FIFA ha presentado oficialmente las mascotas que acompañarán la Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos: Maple, Zayu y Clutch.

El anuncio, realizado a través de la cuenta oficial de la FIFA en X, incluyó un mensaje claro: “Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de FIFA World Cup para 2026!”.

Estas figuras se suman a la serie de elementos que el máximo organismo del fútbol continúa revelando en la antesala del certamen, que por primera vez se disputará en tres países simultáneamente.

Un día antes de la presentación oficial, la FIFA había compartido pistas sobre las mascotas en sus redes sociales, generando gran expectativa entre los aficionados. Tal como se esperaba, cada país anfitrión contará con un personaje que representará los valores, identidad y cultura de su nación, reforzando la idea de que la Copa del Mundo no solo es un torneo de fútbol, sino también una celebración cultural y deportiva de Norteamérica.

Aunque el diseño definitivo aún no ha sido desvelado, los avances difundidos sugieren que las mascotas serán animales simbólicos que reflejan los colores y la identidad de cada país. Se especula que Maple, representando a Canadá, podría ser un león; Zayu, de México, un jaguar o pantera; y Clutch, de Estados Unidos, un águila. La elección de estos animales refleja la fuerza, agilidad y carácter de cada nación, así como la pasión por el fútbol que une a millones de personas en el continente.

Cada país anfitrión tendrá su personaje que reflejará la identidad de México, Canadá y Estados Unidos. Crédito: X / @fifaworldcup_es

Más allá de la presentación de las mascotas, la FIFA también ha comenzado a detallar otros hitos importantes rumbo al Mundial. Uno de ellos es el sorteo oficial del torneo, programado para el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump sostiene el trofeo del campeón de la Copa Mundial de la FIFA en la Oficina Oval junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino el viernes 22 de agosto del 2025. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Este evento fue anunciado a principios de septiembre por el expresidente Donald Trump, en compañía de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y promete definir los grupos y enfrentamientos que marcarán el camino hacia la gran final.