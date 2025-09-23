Revista de Lucha Libre reconoce a Místico como uno de los mejores luchadores del mundo en 2025

La inclusión del luchador mexicano en el Top Ten mundial fortalece la presencia internacional de la empresa. (Ilustración: Jovani Pérez)

La lucha libre mexicana amaneció este martes 23 de septiembre con una noticia que coloca al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en el ojo del mundo: Místico, conocido como el Rey de Plata y Oro, fue incluido en el Top Ten de los mejores luchadores del mundo de 2025 según la prestigiosa revista Pro Wrestling Illustrated (PWI).

El enmascarado luchador logró ubicarse en la novena posición, consolidando su relevancia tanto en México como en la escena internacional. La lista de PWI, considerada un referente global, evalúa a los luchadores tomando en cuenta principalmente logros, victorias y períodos destacados en kayfabe, comprendidos entre agosto de 2024 y julio de 2025.

Pro Wrestling Illustrated destaca el desempeño del enmascarado mexicano durante el periodo de agosto 2024 a julio 2025.

Este 2025, Místico tuvo un año de grandes éxitos que lo catapultaron a este reconocimiento. Entre sus logros más importantes se encuentra ganar el Grand Prix Internacional del CMLL, un torneo que reúne a los mejores talentos de la lucha libre nacional e internacional. Además, durante la función del 92 Aniversario del CMLL, Místico derrotó a MJF para conquistar el título semicompleto, un triunfo que destacó por la intensidad y técnica desplegada en el cuadrilátero y que confirmó su estatus de estrella principal.

El gladiador oriundo de Tepito en entrevista con Infobae. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

El reconocimiento de PWI coloca a Místico junto a gigantes de la lucha mundial, incluyendo al estadounidense Cody Rhodes, quien se llevó el premio de ‘Mejor luchador del mundo’ por segundo año consecutivo, así como a Jon Moxley, Gunther, Hangman Adam Page y Will Ospreay, entre otros. Este top ten refleja el nivel competitivo y la influencia de los luchadores a nivel global, mostrando que la lucha libre mexicana sigue siendo protagonista en el espectáculo mundial.

Cody Rhodes presumiendo la bandera de México en el Super Show de 2023. (Cortesía WWE)

Para el CMLL, la inclusión de Místico en el ranking representa no solo un triunfo personal del luchador, sino también un logro institucional que reafirma la relevancia de la empresa en el ámbito internacional. La figura del Rey de Plata y Oro se ha convertido en un símbolo de la lucha libre mexicana moderna, capaz de atraer a nuevos fans y mantener la pasión de los seguidores históricos del CMLL.

Místico inició el combate contra MJF en una batalla de orgullo, máscara y campeonato. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Los expertos señalan que la combinación de técnica, carisma y capacidad de conectar con el público es lo que hace de Místico un luchador destacado y merecedor de este reconocimiento. Su éxito en 2025 confirma su rol de líder dentro de la empresa, y anticipa un futuro lleno de desafíos y nuevas oportunidades para seguir elevando el nivel de la lucha libre mexicana.

Místico destacó la importancia de su preparación física para ganar el Grand Prix Internacional 2025, afirmando que "la condición que traigo es muy fuerte". (Foto: Diego Cedrix)

Con este logro, Místico no solo se consagra como uno de los mejores luchadores del mundo, sino que también pone en el mapa internacional al CMLL y la lucha libre mexicana, recordando que la tradición y la innovación pueden coexistir para crear estrellas globales.