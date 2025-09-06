México Deportes

Óscar Valdez vs Ricky Medina: dónde y a qué hora ver pelea hoy en vivo

El sonorense volverá al ring luego de haber perdido contra el Vaquero Navarrete el año pasado

Por César Márquez

Óscar Valdez volverá a tener acción arriba de los cuadriláteros el día de hoy cuando se enfrente a Ricky Medina en el Domo Binacional de Nogales, Sonora, escenario donde buscará demostrar que aún posee la calidad que lo llevó a convertirse en campeón mundial.

Este será el primer combate de Valdez luego de su salida del equipo dirigido por Eddy Reynoso, conocido como Canelo Team, hecho que agrega expectativas sobre cómo evolucionará el estilo del sonorense fuera de la tutela de una de las escuadras más exitosas del boxeo mexicano reciente.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea de Óscar Valdez vs Ricky Medina en vivo?

La pelea de Óscar Valdez contra Ricky Medina será transmitida este sábado 6 de septiembre por Azteca 7, y aunque no hay un horario especifico del combate, se espera que ambos pugilistas se suban al ring a las 22:00 horas (tiempo del centro de México).

  • Día: sábado 6 de septiembre 2025.
  • Horario: 22:00 horas (centro de México, hora aproximada).
  • Sede: Domo Binacional, Nogales, Sonora.
  • Transimisón: Azteca 7.
El regreso de Óscar Valdez al ring

La última pelea de Valdez se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2024 en el Footprint Center de Phoenix, Arizona, cuando se midió ante su compatriota Emanuel Navarrete por el campeonato mundial superpluma de la OMB. Aquella noche, el pugilista del Estado de México lo superó ampliamente y lo derrotó por nocaut en el sexto asalto. Un potente gancho a las zonas blandas dejó al sonorense sin posibilidad de levantarse, después de haber besado la lona también en los asaltos 1 y 4. Esta derrota representó su segunda caída ante el Vaquero y le arrebató la oportunidad de conquistar un tercer título mundial.

Por otra parte, Óscar se ha convertido en uno de los últimos referentes del boxeo mexicano actual, pues ha logrado cosechar dos títulos mundiales como el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la división pluma y superpluma. Cabe recordar que Valdez integró la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012. En ambas justas, acudió como una de las mayores esperanzas del país, aunque quedó eliminado sin obtener medalla.

A pesar de no subir al podio olímpico, la carrera profesional del oriundo de Sonora resalta por contar con un récord de 32 victorias, 24 de ellas por nocaut, y solo 3 derrotas. Con 34 años, el pugilista se ha consolidado como una de las principales figuras mexicanas en la escena internacional del boxeo.

