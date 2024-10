Rommel Pacheco aclara qué deudas dejó Ana Gabriela Guevara en CONADE

Rommel Pacheco aclaró qué deudas dejó Ana Gabriela Guevara en CONADE (X/ @CONADE)

La nueva administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), a cargo de Rommel Pacheco, ya empezó a tomar decisiones importantes que incumben a los deportistas de alto rendimiento. El director de la CONADE inició con un análisis caso por caso para atender los problemas de las becas.

Fue la primera orden que giró al asumir su nuevo cargo, con ello marcó el inicio para borrar lo que dejó Ana Gabriela Guevara en el deporte mexicano. A lo largo de la gestión de la ex velocista hubo una serie de críticas, en especial por los conflictos que protagonizó con algunos deportistas por la disminución de becas.

En ese sentido, el exclavadista aclaró qué temas y deudas dejó pendiente Ana Guevara, pues diferentes deportistas iniciaron demandas contra la CONADE para recuperar parte de sus estímulos económicos. Por ello, Rommel Pacheco aclaró cuál es el panorama del deporte en el país.

El exclavadista aclaró qué temas y deudas dejó pendiente Ana Guevara (X/ @CONADE)

¿Ana Gabriela Guevara dejó deudas en CONADE?

En una charla con David Faitelson para el programa Faitelson sin Censura de TUDN, el director de la CONADE aclaró que ya está solucionando el tema de la asignación de becas, pues luego de los resultados en los Juegos Olímpicos de París 2024 hubo varios descontentos.

Aunque no dejó en claro cuál es la situación de la comisión deportiva con las demandas de los atletas, sí expresó que se están resolviendo las inconsistencia que evaluó a los atletas que fueron a París 2024. Por lo que, el principal problema que está resolviendo es la restitución de becas a quienes lo merecen.

“La primera instrucción que di en el área de calidad, que es el área de alto rendimiento, es que se parara el proceso de bajas y disminuciones de beca después del proceso de Juegos Olímpicos”, compartió Rommel Pacheco.

Ana Guevara encabezó la ceremonia de Entrega de Estímulos por Resultados Destacados en Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024, su último evento como directora de CONADE (X/ @CONADE)

Reconoció que las reglas de operación sí tienen que cambiar, pues no puede haber casos como el de Alejandra Valencia, quien ganó medalla en París 2024 y se le redujo la beca. Rommel Pacheco agregó que esta decisión la tendrá que tomar con la junta de gobierno.

“Las reglas de operación hay que evaluarlas, hay que revisarlas, que esas se toman la decisión en la junta de gobierno, no es propiamente mi decisión”

Por último, insistió en que se están resolviendo los casos de aquellos que fueron dados de baja del programa de becas. Se comprometió a reajustar los porcentajes, siempre respetando la ley. Pero, evidenció que analizará las últimas propuestas que dejó Ana Gabriela Guevara.

“Hay un proyecto que la administración saliente propuso, que yo tengo que evaluar, tengo que revisar y poder hacer unos ajustes, no un gran porcentaje —porque no te lo permite la ley— pero, entre que llegamos, revisamos y vemos, la instrucción fue: no bajen las becas, no den de baja a nadie, den marcha atrás a lo que se está haciendo conforme a ley”, finalizó.