¿No es Memo Ochoa? Jorge Campos confiesa quién es el mejor portero de la historia de México

El eterno debate sobre quién es el mejor portero de la historia de la Selección Mexicana ha vuelto a encenderse, y con el Mundial de 2026 en el horizonte, la discusión entre Jorge Campos y Guillermo Ochoa toma protagonismo. Ochoa, quien está a punto de disputar su sexta Copa del Mundo, es considerado por muchos como el más grande, pero Jorge Campos sorprendió a todos con su opinión.

Durante su participación en el programa de David Faitelson, transmitido por TUDN, Campos fue directo al mencionar quién es, para él, el mejor guardameta que ha vestido la camiseta del Tri. A pesar de que muchos esperaban que el ‘Brody’ reconociera a Ochoa, Campos se inclinó por otra leyenda mexicana: Antonio ‘La Tota’ Carbajal.

“La Tota (Antonio Carbajal), lo pongo a la Tota, porque cuando juegas cuatro, cinco Mundiales, yo creo que debes estar entre los mejores del futbol mexicano”, afirmó Campos, recordando la impresionante trayectoria de Carbajal, quien defendió la portería de México en cinco Copas del Mundo, desde 1950 hasta 1966.

Aunque no desestimó a Guillermo Ochoa, Campos aclaró que no lo considera el mejor de la historia. “No es que (Memo Ochoa) sea el mejor, está entre... yo diría entre los 10 (mejores). Está entre los 10 de la historia del futbol mexicano, siempre me hacen esa pregunta”, agregó el exportero de Pumas, poniendo en perspectiva la importancia de Ochoa en la actualidad.

Campos también habló sobre cómo ha evolucionado el rol del portero a lo largo de los años. Según el exjugador, la posición ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, algo que, en su momento, le mencionó su entrenador en el Tri, César Luis Menotti. “Hoy en día la posición de portero ya ni le digo portero, le digo líbero, le digo defensa a veces, ha cambiado mucho, se ha revolucionado. Menotti me decía ‘usted está jugando el futbol que se va a jugar en unos 30 años’ mucho respeto”, recordó el carismático exguardameta, quien fue famoso por su estilo arriesgado y su capacidad para jugar en posiciones ofensivas.

El debate sobre quién es el mejor portero del Tri seguirá, pero para Jorge Campos, el legado de ‘La Tota’ Carbajal sigue siendo insuperable.