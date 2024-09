Álex Padilla se declara fan de Memo Ochoa luego de ser convocado al Tri

Álex Padilla confesó su admiración por Memo Ochoa (YouTube/ Selección Nacional de México)

La selección mexicana está por iniciar un nuevo periodo bajo la dirección de Javier Aguirre, en su primera convocatoria para la fecha FIFA de septiembre, el Vasco llamó a a Álex Padilla, portero del Athletic Club de España. Esta elección fue una de las novedades de Aguirre, por lo que de inmediato despertó interés entre los fans esta elección.

Álex Padilla es un futbolista con nacionalidad española y mexicana, pero eligió defender los colores del Tricolor, por ello fue considerado por el Vasco Aguirre. Al recibir su primer llamado a la selección mayor expresó la admiración que ha tenido por algunas figuras del futbol mexicano, entre ellas un portero icónico del cuadro nacional.

Durante una entrevista para las redes sociales de la selección mexicana, Álex Padilla confesó que desde niño siempre admiró a Guillermo Ochoa, arquero que ya suma cinco mundiales con el Tri. De acuerdo con lo que compartió Padilla, desde joven siempre ha tenido presente la carrera de Memo como fuente de inspiración.

Álex Padilla y su admiración por Memo Ochoa

Álex Padilla confesó que siempre ha admirado a Memo Ochoa (AP Foto/Tony Gutierrez, Archvo)

De acuerdo con lo que confesó el joven futbolista de 21 años, en su infancia el nuevo portero del AVS SAD de Portugal fue un ejemplo. Y es que, Memo Ochoa ha tenido actuaciones importantes en la portería de la selección mexicana, razón por la que Padilla siempre lo tuvo presente.

Cuando habló de su infancia y su inicio el futbol, dejó en claro que siempre tuvo presente a México. A pesar de que desde muy joven se fue a vivir a España, siempre supo de sus raíces, por lo que reconoció ese sentimiento.

“Todos los recuerdos que tengo son muy familiares, el sentimiento que desde pequeño me ha inculcado, el sentir que soy mexicano porque yo soy mexicano, luchar por este escudo, por este país”

Fue ahí cuando compartió la anécdota de que siempre le pedía a su mamá que le comprara los jerseys de Memo Ochoa, y es que cuando el canterano de América migró a Europa se volvió el referente de varias generaciones, tal como fue con Álex Padilla.

Alex Padilla describió esa emoción como algo increíble, pues no pensó que fuera a tener una oportunidad de llegar a la Selección Nacional de México EFE/Luis Tejido

“A mí mamá siempre le pedía que me comprase las camisetas de Memo Ochoa, siempre. A mí me gustaría pasar todos los años viniendo a México con la selección”

Fueron las palabras de Padilla en entrevista para las redes oficiales de la selección mexicana. El futbolista de 21 años también compartió el sentimiento que le generó saber que fue uno de los convocados al Tri para los partidos amistosos contra Nueva Zelanda y Canadá.

Describió esa emoción como algo increíble, pues no pensó que fuera a tener una oportunidad de llegar a la Selección Nacional de México. Así que, al estar portando los colores del equipo azteca compartió que fue un sueño que siguió por varios años.

“Cuando me entero que soy seleccionado con la mayor, para mí... no me lo creo, pienso que no es real, que no estoy viviendo una realidad. Es el sueño que llevo persiguiendo desde muchos años, mucho trabajo de por medio, muchos trabajos”, compartió.