¿Quién es Salvador Hernández?, el paratleta mexicano abanderado en París 2024

Salvador Hernández fue el abanderado mexicano en la partida de los atletas Paralímpicos a París. (GOBMEX)

Salvador Hernández Mondragón sorprendió a propios y extraños al calificarse a los Juegos Paralímpicos de París 2024 a sus 57 años de edad, luego de ganar la medalla de plata con un tiempo de 17.85 segundos en los 100m T52 del Mundial de paratletismo Kobe 2024, en Japón.

Luego de su clasificación, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) abanderó al ganador de 8 medallas paralímpicas junto a la nadadora Fabiola Rámirez para representar a la delegación mexicana antes de partir a “la ciudad de la luz”.

Salvador Hernández fue el abanderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. (GOBMEX)

“Es un honor ser abanderado para asistir a los Juegos Paralímpicos, creo que es el mayor orgullo que un deportista puede aspirar después de ganar una medalla y es un reconocimiento que se me está haciendo a nivel nacional, recibir la bandera de las manos del presidente de México es un honor que llevaré por el resto de mi vida”, expresó el multicampeón paralímpico durante la ceremonia de abanderamiento.

Los inicios de “Chava” en el deporte

Salvador Hernández encontró su pasión en el atletismo adaptado sobre ruedas (REUTERS/Issei Kato)

El paratleta contrajo el virus de la poliomielitis infantil desde los ocho meses de nacido, lo cuál le afectó en la movilidad de ambas piernas y su brazo izquierdo, pero Hernández siempre estuvo en contacto con el deporte, pues en 1985 empezó en la natación en la alberca del Seguro Social de la avenida Madero de la ciudad de Morelia, Michoacán.

“Yo inicié nadando por invitación y en ese tiempo era muy escéptico porque no creí que lo fuera a lograr, pero para mí fue motivante hacerlo porque me di cuenta de que es verdad que la discapacidad real estaba en la mente y no en mis piernas”, expresó Hernández en su autobiografía para Hit Discapacidad.

Sin embargo, “Chava” dejó la natación al considerar que no lo disfrutaba del todo, pero encontró su verdadera pasión en el deporte cuando practico atletismo adaptado sobre su silla de ruedas y preparó su cuerpo para carreras locales en su natal Morelia, lo que impulsó su carrera hasta competencias nacionales.

“En 1990, competí en mi primer evento internacional en los Juegos Parapanamericanos de Caracas, Venezuela, logrando ganar cinco medallas, de oro plata y bronce, en las pruebas de 100, 200, 400, 800 y 1500 metros, lo que me llenó de gran orgullo y satisfacción; pero mi sueño era poder calificar para unos Juegos Paralímpicos”, escribió el paratleta en su autobiografía.

Los logros más importantes del multicampeón paralímpico

Salvador Hernández ganó 3 medallas de oro en Juegos Paralímpicos (cuartoscuro)

Salvador Hernández cumplió su primer sueño cuando se calificó para los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996 , donde a pesar de no ganar ninguna medalla en las dos categorías donde compitió recuerda el año con mucho cariño.

Luego de esa inolvidable experiencia, Hernández se preparó por cuatro años para darlo todo en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y así lo hizo pues ganó dos medallas de oro en las categorías de 200 m T52 y 400 m T52 respectivamente además de una presea de plata en la categoría de 100 m T52.

Asimismo asistió a la edición de Atenas 2004 donde ganó dos colgantes más de oro y de plata, y en los juegos de Londres y Río no se fue sin premio y se hizo de tres medallas más agregando dos bronces y una plata más a su colección de ocho distinciones en juegos paralímpicos.

El michoacano se ausentó de la última edición de los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020 debido al COVID-19, pero aunque el paratleta pensó en el retiro terminó por aceptar un último reto en su carrera y participar en París 2024 ya con 57 años de edad y con ello sellar sus séptimos Juegos Paralímpicos.