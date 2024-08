David Faitelson tunde a Ana Gabriela Guevara por polémicas declaraciones

El periodista mexicano arremetió contra la directora de la CONADE. Foto: Jovani Pérez

El periodista David Faitelson no se guardó nada luego de las polémicas declaraciones de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, mismas que realizó en conferencia de prensa en la que presentó los resultados tras los Juegos Olímpicos de París 2024.

El integrante de TUDN se ha caracterizado por sus publicaciones directas sobre los temas deportivos, y lo relacionado a la justa veraniega no ha pasado desapercibido, teniendo clara su postura contra los dirigentes, en especial contra la titular de Conade, a quien en un principio apoyó, pero que con el paso del tiempo las cosas han ido cambiando.

La medallista olímpica en Atenas 2004 realizó polémicas declaraciones en un encuentro de medios, en la que detalló los resultados obtenidos por la dependencia, aunque también envió un mensaje para aquellos que la critican por su gestión en la presente administración. “Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi ching***da gana” comentó Guevara.

David Faitelson cuestionó las declaraciones de Ana Guevara

Ante esto, Faitelson tuvo una respuesta en sus redes sociales, en la que tundió a Ana Gabriela Guevara, recordando que actualmente tiene una función importante como servidora pública. “Se olvida de una cosa: ella es una ‘servidora pública’. Mientras no sea con lo que usted y yo pagamos de impuestos, todo lo que ella trague, se unta y vista que lo haga como le dé su ‘regalada’ gana”.

De la misma forma, habló de los cuestionamientos que hizo la titular de Conade contra los atletas que firmaron contratos con televisoras, recordando que fue algo que ella hizo en Atenas 2004, incluso agregó a Javier Alarcón a la conversación, quien era el director del área de deportes en Televisa en aquella época, aunque no ha dado una respuesta hasta el momento.