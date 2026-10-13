México

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy lunes 12 de octubre en Ciudad de México?

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Guardar

“Si sube la gasolina, sube todo”, es la frase popular que expresa la incidencia de los costos de los combustibles en la vida cotidiana de la población, independientemente de tener vehículo propio.

Los automovilistas, quienes diariamente atraviesan el tráfico de la Ciudad de México para llegar a sus trabajos o cumplen su jornada al volante, son quienes más atención prestan al valor de los combustibles.

PUBLICIDAD

Por ello, resulta esencial consultar las tarifas vigentes para anticipar cualquier ajuste.

La Comisión Nacional de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor publican de forma regular los precios actualizados de la gasolina y el diésel en las distintas entidades del país.

El precio de la gasolina por litro en la Ciudad de México

La gasolina magna se encuentra en un promedio de 23.816 pesos por litro.

Finalmente, el diésel está en un promedio de 26.974 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium, se vende en un promedio de 28.754 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Cuartoscuro)
Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Cuartoscuro)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Ciudad de Méxicomexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De Ovidio Guzmán a “El Güero Gym”: los casos en que la presión criminal frenó operativos de seguridad en México

La liberación de “El Güero Gym” en Totolapan revivió el episodio del Culiacanazo

De Ovidio Guzmán a “El Güero Gym”: los casos en que la presión criminal frenó operativos de seguridad en México

Cómo se grabó la nueva serie de Timbiriche: el elenco reveló el reto actoral y musical del proyecto

A días del estreno, los actores de la serie narraron el trabajo actoral y musical detrás de los ocho episodios en ViX

Cómo se grabó la nueva serie de Timbiriche: el elenco reveló el reto actoral y musical del proyecto

Qué se sabe de Pueblos Unidos, el grupo criminal detrás de “El Güero Gym” que opera en Totolapan, Morelos

De Gente Nueva a “Pueblos Unidos”: así mutó la célula del Cártel de Sinaloa que controla Totolapan

Qué se sabe de Pueblos Unidos, el grupo criminal detrás de “El Güero Gym” que opera en Totolapan, Morelos

Cazzu contó el origen de “Con Otra”: la historia detrás de su canción sobre una persona narcisista

La cantante argentina habló sobre el proceso de composición de su tema más comentado y explicó qué sintió antes de grabarlo

Cazzu contó el origen de “Con Otra”: la historia detrás de su canción sobre una persona narcisista

La Chupitos y Brincos Dieras se sinceran sobre haber dado shows a narcos: “Me dieron 10 mil dólares de propina”

Los comediantes se defendieron al asegurar que son sus agencias quienes aceptan los shows

La Chupitos y Brincos Dieras se sinceran sobre haber dado shows a narcos: “Me dieron 10 mil dólares de propina”
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Ovidio Guzmán a “El Güero Gym”: los casos en que la presión criminal frenó operativos de seguridad en México

De Ovidio Guzmán a “El Güero Gym”: los casos en que la presión criminal frenó operativos de seguridad en México

Qué se sabe de Pueblos Unidos, el grupo criminal detrás de “El Güero Gym” que opera en Totolapan, Morelos

La Chupitos y Brincos Dieras se sinceran sobre haber dado shows a narcos: “Me dieron 10 mil dólares de propina”

Fiscalía de Morelos detiene y libera a “El Güero Gym”: lo “canjeó” por 3 agentes retenidos en Totolapan

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

ENTRETENIMIENTO

Cómo se grabó la nueva serie de Timbiriche: el elenco reveló el reto actoral y musical del proyecto

Cómo se grabó la nueva serie de Timbiriche: el elenco reveló el reto actoral y musical del proyecto

Cazzu contó el origen de “Con Otra”: la historia detrás de su canción sobre una persona narcisista

La Chupitos y Brincos Dieras se sinceran sobre haber dado shows a narcos: “Me dieron 10 mil dólares de propina”

Cazzu habló de su pasado con Nodal y lo que la hizo cambiar su identidad artística

Así fue la transformación de Lyn May para entrar al mundo de Street Fighter

DEPORTES

José Ramón Fernández rompe con el antiamericanismo para felicitar a las Águilas en su 110 aniversario

José Ramón Fernández rompe con el antiamericanismo para felicitar a las Águilas en su 110 aniversario

André Jardine mantiene su cariño por América: el emotivo mensaje que dedicó en su 110 aniversario

Edu Aguirre sorprende a Canelo Álvarez y lo visita en un entrenamiento rumbo al combate contra Mbilli: “Leyenda absoluta”

Buffalo Bills vs Los Angeles Rams: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football de la Semana 5 de la NFL desde México

Potro Gutiérrez se disculpa con afición de Cruz Azul tras posar con la playera del América en su aniversario 110: “Una sensación de autogol”