Ricardo Monreal llamó a cerrar filas con Claudia Sheinbaum ante incremento de presiones externas

El diputado de Morena Ricardo Monreal pidió cerrar filas en torno con la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

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Este jueves, el coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, hizo un llamado a cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum ante el incremento de las presiones externas contra México.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Monreal Ávila consideró que el contexto político en Estados Unidos –con la celebración de elecciones intermedias en noviembre próximo– intensificará los señalamientos hacia nuestro país.

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“Por eso ahora más que nunca necesitamos respaldar a la presidenta de la República, porque este tipo de presiones se va a seguir presentando durante todos los meses próximos”, dijo el líder de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados.

Republicanos usan a México para ganar apoyo: Ricardo Monreal

Durante el video, Ricardo Monreal aseguró que sectores del Partido Republicano recurren a los problemas que padece México como tema de confrontación para ganar apoyos de su electorado.

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Sin embargo, advirtió el diputado morenista, esa estrategia no les está saliendo bien al partido del presidente de la Unión Americana, Donald Trump, pues están perdiendo terreno ante los candidatos demócratas.

“Las presiones contra México son normales y su presencia se agudiza frente al proceso electoral de noviembre de este año. Incluso empiezan ya a realizarse las elecciones primarias en varios estados de la unión americana con resultados sorprendentes, en donde los demócratas están avanzando frente a los republicanos. Y eso también es una carga contra México, porque los republicanos utilizan a México como un lugar de golpeteo, como un sparring para lograr simpatías en su país y con su electorado”, expresó.

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El diputado de Morena Ricardo Monreal considera que el Partido Republicano usa a México de para ganar votantes. Crédito: X/ RicardoMonrealA

Confía en que se reanude exportación de aguacate michoacano

El legislador citó como ejemplo la suspensión de exportaciones de aguacate de Michoacán por temas que ponen en riesgo la seguridad estadounidense; no obstante, confió en que el gobierno federal alcance acuerdos que eviten mayores afectaciones para los productores de la entidad.

“La suspensión de la exportación del aguacate por la supervisión o la amenaza que sobre los supervisores norteamericanos se realizó es un ejemplo. Pero confío en que el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lleve a cabo una negociación pertinente y eficaz para lograr que la exportación no tenga más obstáculos, porque miles de campesinos se dedican al cultivo y a la exportación de este producto. Y también confiemos en que la estrategia contra la inseguridad y por la recuperación de la paz va a lograr sus objetivos”, expresó.

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Respalda estrategia de seguridad de Sheinbaum

Además, respaldó la estrategia de seguridad de la primera mandataria al afirmar que se mantiene “sin tregua, sin negociaciones y sin distinción de cárteles”. Aunque, en los hechos, gracias a la presión de EEUU, México busca frenar a las organizaciones criminales

“Una estrategia pareja contra todos los que perturban la paz, contra aquellos incitadores de violencia y contra los cárteles del crimen organizado. En la práctica ha sido una mujer eficaz y ha sido una mujer valiente. Por eso es que debemos respaldarla en estos momentos de dificultad frente a la hostilidad de políticas del exterior. Tenemos que cerrar filas con nuestra presidenta”, agregó.

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Monreal respaldó la estrategia de seguridad de Sheinbaum. | X- Ricardo Monreal / YouTube Claudia Sheinbaum

Monreal advirtió una etapa difícil y compleja en elecciones 2027

El llamado a cierre de filas de Ricardo Monreal se dio unos días después de que alertó sobre la “complejidad” del proceso electoral del año entrante, el cual definió no solo como una contienda para mantener el poder, sino como un referéndum directo sobre la administración de Sheinbaum Pardo.

También señaló que las políticas públicas implementadas por Sheinbaum benefician a la población y reflejan un “apoyo y un respaldo ciudadano inevitable”, por lo que hizo un llamado urgente a cuidar al movimiento, a los aliados del PT y del Partido Verde, y a las políticas de la presidenta.

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En medio de un complejo panorama político interno, Ricardo Monreal recurre a la narrativa de la soberanía, solicitando cerrar filas en torno a Claudia Sheinbaum por las presuntas presiones externas hacia México.