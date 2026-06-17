¿Vuelve canción de la familia Telerín? Sheinbaum analiza estrategia que busca regular uso de celulares en menores para cuidar el sueño

Claudia Sheinbaum presenta una estrategia para regular el uso de teléfonos celulares en menores, buscando proteger su sueño y bienestar, evocando la nostalgia de La Familia Telerín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que su gobierno analiza estrategias para disminuir el uso excesivo de dispositivos digitales entre infancias y adolescentes antes de dormir, debido a los efectos que esto tiene sobre la salud mental, el sueño infantil y la convivencia familiar.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el tiempo prolongado frente a dispositivos electrónicos se ha convertido en un asunto de salud pública, por lo que consideró necesario abrir una discusión nacional sobre posibles medidas para regular su uso entre las infancias y juventudes mexicanas.

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Sheinbaum plantea campaña inspirada en la familia Telerín para mejorar el sueño infantil

Al abordar el impacto de las pantallas en las nuevas generaciones, Claudia Sheinbaum destacó que existen numerosos estudios que vinculan el exceso de tiempo frente a celulares, tabletas y redes sociales con problemas como la ansiedad, la falta de socialización y la disminución de las horas de sueño.

La presidenta explicó que recientemente conversó con el subsecretario de Educación Superior sobre la posibilidad de crear una canción que recuerde a madres y padres de familia que es momento de apagar los dispositivos electrónicos antes de dormir.

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La propuesta remite a la recordada familia Telerín, cuyos personajes durante décadas anunciaron la hora de ir a la cama para millones de niñas y niños en México y otros países de habla hispana.

“Ya es hora de dormir. Ya se retira el celular, se retira la tableta y es hora del sueño, es hora de leer un cuento”, ejemplificó la mandataria al explicar el tipo de mensaje que podría formar parte de una campaña nacional.

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Además, adelantó que buscará invitar a especialistas en sueño infantil para exponer la importancia del descanso adecuado en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de las infancias.

¿Qué es la Familia Telerín?

La familia Telerín fue una popular serie de animación creada en España en 1964 por los hermanos Santiago y José Luis Moro. Sus personajes aparecían cada noche en televisión para anunciar el final de la programación infantil con la célebre canción “Vamos a la cama”, que invitaba a las niñas y los niños a prepararse para dormir.

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El grupo estaba integrado por los hermanos Cleo, Teté, Maripí, Pelusín, Coletas y Cuquín, quienes se convirtieron en un fenómeno cultural en varios países de habla hispana. La canción y los personajes trascendieron la televisión y se convirtieron en un símbolo de la infancia para millones de personas.

Su popularidad fue tal que inspiró películas, historietas, juguetes y, décadas después, una versión renovada protagonizada por Cleo & Cuquín.

Gobierno analiza regulación del uso de celulares en menores

Cuestionada sobre leyes aprobadas en países como Australia y Reino Unido para limitar el acceso de menores a determinados servicios digitales, Sheinbaum aseguró que antes de impulsar cualquier iniciativa de ley considera indispensable abrir un debate social amplio.

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La presidenta indicó que encuestas realizadas por el Gobierno muestran que la mayoría de madres y padres de familia está de acuerdo con restringir el uso de teléfonos celulares en escuelas primarias.

Asimismo, informó que se realizó un ejercicio de consulta entre más de 1.2 millones de estudiantes universitarios y docentes para conocer su percepción sobre el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial.

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La mandataria enfatizó que la inteligencia artificial representa una herramienta valiosa para la educación y el trabajo, pero consideró que también debe discutirse su regulación y sus posibles impactos en la vida cotidiana.

Redes sociales generan ansiedad en infancias, advierte Sheinbaum

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum relató que en una escuela primaria preguntó a estudiantes cuántas horas pasaban en plataformas como TikTok, encontrando respuestas que iban de una a cuatro horas diarias entre menores de apenas seis a ocho años.

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La mandataria señaló que las redes sociales, los algoritmos digitales y la constante exposición a contenidos en línea pueden generar problemas de ansiedad, dependencia y búsqueda permanente de aprobación mediante “likes” e interacciones virtuales.

“Hay muchísimos estudios que muestran cómo la ansiedad en los jóvenes tiene mucho que ver con el apego a la pantalla. Incluso ya en muchos lugares del mundo lo catalogan como una adicción”, afirmó.

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Sheinbaum llama a recuperar juegos tradicionales frente al exceso de pantallas

Como alternativa al uso excesivo de celulares y redes sociales, la presidenta llamó a recuperar los juegos tradicionales mexicanos, que fomentan la convivencia, la actividad física y el desarrollo social entre niñas y niños.

La mandataria sostuvo que las pantallas, las redes sociales y el consumo constante de contenidos digitales están modificando los hábitos de las nuevas generaciones, especialmente en aspectos relacionados con el sueño, la convivencia y la salud emocional.

Por ello, reiteró su llamado a madres, padres, docentes, especialistas y autoridades para construir de manera conjunta estrategias que permitan proteger a las infancias y juventudes mexicanas frente al uso excesivo de dispositivos electrónicos, promoviendo hábitos saludables y una mejor calidad de vida.