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¿Adiós reventa? Spotify anuncia Reserved, venta de boletos que garantiza acceso a conciertos a verdaderos fans

El servicio surge después del conflicto entre el ARMY y Ticketmaster, así como por la ausencia de medidas para evitar que la reventa deje fuera a los superfans

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Spotify - Música IA
(Europa Press)

Spotify anunció Reserved, una nueva función que promete apartar entradas para los seguidores más fieles de un artista antes de la venta general y sin necesidad de competir en filas virtuales saturadas.

La herramienta arrancará este verano en Estados Unidos como parte de un acuerdo entre Spotify y Live Nation, aunque la empresa adelantó que planea expandirla a otros países. El anuncio despertó entusiasmo entre usuarios que durante años quedaron fuera de conciertos debido al acaparamiento y la reventa digital.

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¿Cómo funciona Spotify Reserved?

El sistema funciona mediante un filtro basado en actividad dentro de la aplicación. Spotify analizará reproducciones, contenido compartido y otras señales de interacción para detectar a los llamados “superfans”. A quienes resulten seleccionados se les reservarán hasta dos boletos para determinadas giras.

Spotify lanza Reserved en Estados Unidos para que suscriptores Premium reserven entradas de conciertos con acceso prioritario. (Foto Spotify)
Spotify analizará reproducciones, contenido compartido y otras señales de interacción para detectar a los llamados “superfans”. (Foto Spotify)

La compañía explicó que los usuarios tendrán un plazo de 24 horas para completar la compra directamente desde la app. Sin embargo, aclaró que la disponibilidad será limitada. “Habrá muchos más superfans que asientos disponibles en una gira, por lo que no todos los fans recibirán una oferta”, señaló la plataforma.

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El ARMY expuso el impacto de la reventa en México durante la gira de BTS en la capital. (Jovani Pérez/Infobae)

La reventa en México roba espacios a superfans

La medida llega en medio de una creciente presión internacional contra la reventa y los bots que acaparan entradas en segundos. En México, el conflicto más visible ocurrió con el fandom ARMY durante la venta de boletos para conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros. Miles de usuarios denunciaron colapsos en las filas virtuales, compras canceladas y aparición inmediata de boletos en plataformas de reventa con precios que superaban los 100 mil pesos.

El caso escaló hasta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que impuso nuevas reglas para las boleteras y exigió mayor transparencia en precios, mapas de recintos y sistemas contra bots.

Reserved busca precisamente atacar ese punto crítico: impedir que los boletos terminen primero en manos de revendedores y no de fans reales. Spotify sostuvo que la experiencia actual de compra suele sentirse como “una carrera que estás condenado a perder”.

La noticia provocó reacciones positivas entre usuarios acostumbrados a quedarse fuera de conciertos por los costos inflados de la reventa. En redes sociales, numerosos fans destacaron que el sistema podría abrir una oportunidad más justa para acceder a presentaciones en vivo sin pagar cifras desproporcionadas.

El anuncio también coincide con nuevas estrategias tecnológicas dentro de la industria musical para autenticar audiencias y limitar fraudes. Spotify presentó además herramientas de verificación para podcasts y nuevas funciones relacionadas con inteligencia artificial y creación de contenido.

Aunque la plataforma todavía no revela qué artistas participarán en Reserved ni cuándo llegará a América Latina, el lanzamiento ya alimenta expectativas entre seguidores de conciertos masivos que ven en esta medida una posible alternativa frente al negocio multimillonario de la reventa digital.

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