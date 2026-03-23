Estas son las rutas de microbús que dejarán de circular en CDMX

Crédito: Cuartoscuro

Más de 100 microbuses dejarán de circular en el oriente y centro de la Ciudad de México, una decisión que modificará la rutina de miles de usuarios habituales.

El Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, confirmó que la medida forma parte de un programa para modernizar el transporte público y sustituir unidades obsoletas antes de 2030.

El cambio impacta directamente a quienes dependen de las rutas afectadas para sus traslados cotidianos. Las autoridades señalaron que la transición será paulatina, con el objetivo de evitar afectaciones graves y ofrecer alternativas eficientes en los trayectos más demandados.

Inició la chatarrización de microbuses en la CDMX (Jefatura de Gobierno CDMX)

Rutas y unidades que dejarán de operar

El plan de retiro, anunciado por la Secretaría de Movilidad, inicia con la salida gradual de 32 vehículos de la Ruta 1 y 87 microbuses de la Ruta 22. Las rutas específicas que dejarán de operar son:

Inició la chatarrización de microbuses en la CDMX (Jefatura de Gobierno CDMX)

Ruta 1: Eduardo Molina a Hospital General Manchuria a Metro Hidalgo Oceanía a Metro Revolución

Ruta 22: Bordo de Xochiaca por Calle 6 hacia Valerio Trujano (Centro Histórico) Calle 7 a Valerio Trujano Metro Zaragoza a Valerio Trujano Colonia Voceadores a Alameda Central



Estas dos rutas atienden zonas con gran flujo de pasajeros. Por eso, el retiro de las unidades se realizará de manera escalonada para que los usuarios puedan adaptarse a los cambios y buscar alternativas de transporte en sus recorridos diarios.

Opciones de sustitución y reorganización del servicio

La Secretaría de Movilidad comunicó que las unidades que dejarán de circular serán reemplazadas por trolebuses eléctricos, de los cuales ya operan 18 sencillos y 26 articulados, además de autobuses nuevos y vagonetas en corredores con alta demanda. En Xochimilco, el esquema ya contempla 126 autobuses y 16 vagonetas para reorganizar el servicio y reducir la saturación.

Para quienes se preguntan cómo afectará esta medida, la principal alternativa será utilizar los nuevos vehículos eléctricos y las rutas reorganizadas. También se prevé un aumento en la capacidad de transporte en los corredores estratégicos, lo que permitirá mantener los tiempos de traslado y minimizar el impacto para los pasajeros habituales.

Cambios en la movilidad y recomendaciones para los usuarios

El retiro de los microbuses forma parte de un esfuerzo mayor para modernizar la movilidad en la ciudad, con miras a la llegada del Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que atraerá a numerosos visitantes. Las autoridades esperan que las nuevas unidades y la reorganización de rutas mejoren la experiencia y la seguridad en el transporte público.

Para los usuarios, la recomendación es mantenerse informados sobre los anuncios oficiales, ya que los cambios en paradas, recorridos y frecuencias se implementarán progresivamente a lo largo de 2026. El gobierno local asegura que el impacto será controlado y que el objetivo final es ofrecer un servicio más seguro, moderno y sustentable en las zonas de mayor demanda.