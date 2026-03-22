Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 22 de marzo: cortes a la vialidad por “Paseo Dominical Muévete en Bici”

Quienes transitan en automóvil deberán prever rutas alternas, ya que la actividad ciclista ocupará estos tramos durante seis horas. El “Paseo Dominical Muévete en Bici” es una iniciativa que promueve el uso de la bicicleta y la convivencia familiar en espacios públicos, al reservar importantes vialidades para peatones y ciclistas.

La circulación en varias avenidas de la Ciudad de México estará restringida este domingo entre las 8:00 y las 14:00 horas debido al evento “Paseo Dominical Muévete en Bici” . Las autoridades han anunciado que los cierres afectarán Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Avenida Presidente Masaryk, Avenida Patriotismo, Eje 7 Sur y Avenida División del Norte .

Quienes circulan por este tramo pueden desplazarse sin mayores retrasos, ya que la vialidad no presenta congestión significativa. La situación contrasta con las restricciones aplicadas en otras avenidas principales, donde el tránsito permanece bloqueado por la actividad ciclista.

El flujo vehicular en la Calle de Niza se mantiene fluido esta mañana, según los reportes de las 8:15. El trayecto desde Paseo de la Reforma hasta Avenida Chapultepec registra buen avance , pese a los cierres viales implementados por el programa “Muévete en Bici”.

Las autoridades pidieron a los conductores manejar con precaución en el área afectada, con el fin de evitar accidentes y facilitar el acceso de las unidades de auxilio. El tránsito se vio ralentizado debido a la presencia de bomberos y personal de protección civil.

Un incendio movilizó a los servicios de emergencia en la avenida Insurgentes y Acueducto de Guadalupe , en la alcaldía Gustavo A. Madero . La zona fue resguardada para permitir las labores de los equipos especializados.

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