Fuego consume oficinas de Grupo Xcaret en Punta Cancún, peritos determinarán las causas

Visitantes y usuarios en redes sociales reportaron llamas intensas y una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona hotelera. (Crédito: facebook / Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún)

Un incendio afectó las oficinas de Grupo Xcaret en Punta Cancún durante la noche de este sábado 21 de marzo, sin que se reportaran personas lesionadas, según información proporcionada por autoridades y el personal de seguridad del lugar, a través de un comunicado.

El fuego consumió una estructura tipo palapa ubicada en la parte superior del inmueble, cerca del acceso a Playa Caracol, provocando únicamente pérdidas materiales. Testimonios de visitantes y usuarios en redes sociales reportaron llamas intensas y una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona hotelera.

Personal de Protección Civil de Cancún y del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para controlar el incendio y evitar que se extendiera a otras áreas cercanas. En coordinación con el personal de seguridad de Grupo Xcaret, se verificó que no hubiera personas al interior del edificio.

Inician las indagatorias

Los peritos iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar el origen del siniestro. Algunos testimonios indican que momentos antes del incendio se registraron fuegos artificiales en la zona, aspecto que será revisado durante la indagatoria.

La empresa informó que las operaciones y la experiencia de los turistas en la zona no se vieron afectadas por el incendio y que continuarán brindando información conforme avance la investigación.

Hasta el momento, los daños se limitan a la estructura consumida por las llamas y no se reportan personas lesionadas ni evacuaciones adicionales. Las autoridades mantienen vigilancia en la zona para evitar riesgos derivados tras el incidente.