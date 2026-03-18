México

Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad 2026: estos son los documentos que necesitas para registrarte antes de la fecha límite

La convocatoria establece que los módulos estarán disponibles en todo el país y la atención para recibir el apoyo de 3 mil 300 pesos se organizará por inicial del apellido

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El registro para la Pensión
El registro para la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad se realizará del 23 al 29 de marzo de 2026 en módulos de todo México. (Foto: Secretaría del Bienestar)

El proceso de registro para la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad se realizará del 23 al 29 de marzo de 2026 en módulos habilitados en todo el país.

Este apoyo busca ofrecer un ingreso bimestral a personas con discapacidad permanente, promoviendo su inclusión social y económica. Para acceder al beneficio, es indispensable presentar documentos específicos y cumplir con requisitos que varían según el estado de residencia.

La pensión ofrece un apoyo
La pensión ofrece un apoyo bimestral de 3,300 pesos a personas con discapacidad permanente, priorizando su inclusión social y económica. (Programas Sociales Pensión para personas con discapacidad Edomex)

Antes de acudir al módulo, es recomendable preparar todos los documentos y verificar si el rango de edad corresponde al lugar donde vives. Aquí te explicamos con claridad lo necesario para completar tu registro.

Documentos indispensables para el registro

Al presentarse en el módulo de Bienestar, cada solicitante debe llevar consigo los siguientes documentos, fundamentales para validar su identidad y situación:

  • Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.
  • CURP: Impresión reciente.
  • Acta de nacimiento: En formato legible.
  • Comprobante de domicilio: No mayor a seis meses; puede ser recibo de teléfono, luz, gas o predial.
  • Certificado de discapacidad permanente: Obligatorio, expedido por alguna institución pública de salud.
  • Teléfono de contacto: Celular y/o de casa.
Presentar identificación oficial, CURP, acta
Presentar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y certificado de discapacidad es obligatorio para completar el trámite. (Gob. Edomex)

Contar con estos documentos en orden y presentarlos completos agiliza el trámite y evita contratiempos en el proceso de incorporación.

Fechas, horarios y calendario por apellido

El periodo de registro para la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad se llevará a cabo durante la última semana de marzo, con un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas en los módulos de Bienestar establecidos en todo el país.

Organización por apellido:

  • Lunes 23: A, B, C
  • Martes 24: D, E, F, G, H
  • Miércoles 25: I, J, K, L, M
  • Jueves 26: N, Ñ, O, P, Q, R
  • Viernes 27: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 28 y domingo 29: Todas las letras
La organización del registro por
La organización del registro por día corresponde con la inicial del apellido paterno, agilizando la atención en los módulos del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con atención presencial y horarios definidos para cada grupo de personas, según la letra inicial del apellido paterno, acudir en la fecha correspondiente permite agilizar la atención y facilita la revisión de documentos.

Quiénes pueden registrarse y monto del apoyo

La posibilidad de acceder a la pensión depende de la edad y el estado donde reside la persona solicitante. Por ello, es fundamental confirmar la cobertura antes de iniciar el trámite.

  • En estos estados sólo pueden registrarse personas de 0 a 29 años: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.
  • En el resto del país, la cobertura es de 0 a 64 años.
  • Monto del apoyo: 3 mil 300 pesos bimestrales, entregados de manera directa mediante tarjeta bancaria.
  • Si el beneficiario no puede acudir personalmente, puede nombrar a una persona auxiliar para que realice el trámite en su nombre.
El Gobierno de México refuerza
El Gobierno de México refuerza la protección social y la inclusión de personas con discapacidad mediante la entrega directa de la pensión en tarjeta bancaria. (Programas del Bienestar)

Al cumplir con estos pasos y requisitos, las personas con discapacidad permanente pueden acceder al programa y recibir el apoyo económico que otorga el Gobierno de México, fortaleciendo así su bienestar y participación social.

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