México

Silvy De Bie, cantante belga, señala que fue acosada por un mexicano

La reconocida cantante del grupo ‘Sylver’ denunció a un hombre mexicano por comportamientos extraños y acercamientos inquietantes, lo que desató un operativo policial y el posterior arresto del sospechoso bajo medidas cautelares

Guardar
La detención de un ciudadano
La detención de un ciudadano mexicano en Amberes por acoso a la cantante Silvy De Bie despierta debate sobre seguridad de figuras públicas en Europa

La detención de un ciudadano mexicano en Bélgica por acoso a la cantante Silvy De Bie ha planteado nuevas interrogantes sobre la protección de figuras públicas en Europa. El arresto, efectuado en el hotel Hilton de Amberes, se produjo después de que la propia De Bie denunciara ante la policía conductas sospechosas del individuo, quien según el portavoz de la policía local, Karen Vervoort, quedó en libertad “bajo estrictas condiciones”, incluyendo una prohibición de acercamiento a la artista.

Las autoridades identificaron al detenido como Oscar C.V., un hombre de 51 años, contable y experto financiero, oriundo de Ciudad de México y soltero.

Oscar C.V., experto financiero de
Oscar C.V., experto financiero de Ciudad de México, fue identificado por la policía belga tras denuncias de comportamiento sospechoso hacia la artista Silvy De Bie

Un viaje internacional sólo para estar cerca de ella

Según el periódico local Het Laatste Nieuws, Oscar viajó primero a Turquía y posteriormente a Bélgica, con el objetivo explícito de coincidir con la cantante de 45 años.

Desde hace varios días, la vocalista del grupo Sylver comenzó a notar la presencia de alguien siguiéndola, según relató al periódico belga. La situación se intensificó cuando el hombre apareció en su club deportivo en Lier y solicitó su dirección privada directamente en el mostrador.

Ante la inquietud del personal, que detectó una actitud inusual, De Bie optó por informar a la policía. La localización del sospechoso resultó ágil porque él mismo había publicado fotos de la habitación de su hotel en Amberes en las redes sociales.

A raíz de la denuncia, los agentes de la policía de Lier se presentaron en el establecimiento y realizaron la detención.

El hombre siguió a la
El hombre siguió a la cantante belga incluso hasta su club deportivo en Lier y solicitó su dirección privada, lo que generó preocupación entre el personal del lugar

Sin malas intenciones, según su abogado

El hombre fue interrogado en español por las autoridades. Según el abogado Koen Vaneecke, Oscar C.V. “no tenía malas intenciones”, e interpretó que su cliente había “evaluado mal el impacto de su comportamiento”, tal como publicó Het Laatste Nieuws tras el procedimiento judicial.

Silvy De Bie, artista belga divorciada y madre de una hija de 18 años llamada Noor, alcanzó proyección internacional con sus proyectos musicales.

Silvy De Bie, figura del dance europeo

Silvy De Bie es una cantante belga nacida el 4 de enero de 1981 en Heist-op-den-Berg. Conocida artísticamente como Silvy Melody, Sil o simplemente Silvy, alcanzó fama internacional como vocalista principal del grupo de dance y trance Sylver.

Comenzó su carrera musical a los nueve años en la televisión belga y lanzó varios sencillos como estrella infantil bajo el nombre de Silvy Melody.

Más adelante, inició el proyecto musical Liquid, que luego pasó a llamarse Sylver. Con Sylver, obtuvo éxitos en Europa, destacándose e la década de los 2000 con canciones como “Turn the Tide”, “Livin’ My Life” y “Forgiven”.

Silvy De Bie es una
Silvy De Bie es una artista belga reconocida internacionalmente por éxitos como 'Turn the Tide' con el grupo Sylver

Además de su trabajo con Sylver, ha lanzado música como solista y colaborado con otros proyectos musicales, como Milk Inc. y 4 Clubbers.

En su vida personal, se casó en 2006 y tuvo una hija en 2007. En 2013, anunció su salida de Sylver para enfocarse en su carrera en solitario, aunque luego volvió a colaborar con el grupo. Su estilo abarca principalmente el pop, dance y trance europeo.

Temas Relacionados

Silvy De BieSylverBélgicamexico-entretenimiento

Más Noticias

Marco Fabián se casó en secreto: ¿quién es su esposa y qué futbolista asistió?

El exjugador de la Selección Mexicana, Chivas y Cruz Azul se casó en una discreta ceremonia civil acompañado por un reducido grupo de allegados

Infobae

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 11 de febrero: partido entre América y Olimpia retrasa la circulación cerca de las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Jesús Ramírez Cuevas niega los señalamientos de Scherer Ibarra, califica su libro como “pasquín inmundo”

“Ni venganza ni perdón” revela aspectos de la relación en el circulo más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador

Jesús Ramírez Cuevas niega los

CURP biométrica: esta es la edad mínima que debes tener para realizar el trámite

La nueva identificación, al integrar datos únicos y exigir presencia legal de los tutores, buscar reforzar la seguridad y facilitar la localización de niñas y niños

CURP biométrica: esta es la

Detienen miembros de un grupo delictivo que opera en el centro de CDMX tras cateo en la alcaldía Cuauhtémoc

Estarían relacionados con diversos delitos, tales como cobro de piso, tráfico de armas, homicidios y venta de drogas

Detienen miembros de un grupo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen miembros de un grupo

Detienen miembros de un grupo delictivo que opera en el centro de CDMX tras cateo en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan al exdirector de Obras Públicas de Tequila, Jalisco

Juez niega reincorporación de Manuel Roberto Farías Laguna a la Marina

Marina y Guardia Costera de EEUU aseguran embarcación con más de 180 bultos de presunta cocaína en altamar

Atacan a balazos a agentes ministeriales en Zuazua, Nuevo León: un agresor fue abatido y otro detenido

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas y medalla varonil hoy 11 de febrero

Karely Ruiz revela las verdaderas razones por las que aceptó subir al ring con Marcela Mistral en Ring Royale

Hijo de Lety Calderón manifestó su deseo de cantar con Carlos Rivera y así reaccionó el intérprete

BTS en México: esto se sabe sobre el proceso legal que Profeco iniciaría contra Ticketmaster

Christian Nodal deja de seguir a sus papás tras renuncia de tres de sus abogados al caso contra Universal Music

DEPORTES

Cuántos años de vida profesional

Cuántos años de vida profesional tiene Cruz Azul sin estadio propio

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en su primer día de pretemporada

Faitelson pone a Chivas como favorito para llevarse el Clásico Nacional: “Juegan mejor al futbol que el América”

Rodrigo Aguirre debuta con doblete en la victoria de Tigres ante Forge FC

Manchester City vs Fulham: a qué hora y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League