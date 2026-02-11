Silvy De Bie, cantante belga, señala que fue acosada por un mexicano

La detención de un ciudadano mexicano en Amberes por acoso a la cantante Silvy De Bie despierta debate sobre seguridad de figuras públicas en Europa

La detención de un ciudadano mexicano en Bélgica por acoso a la cantante Silvy De Bie ha planteado nuevas interrogantes sobre la protección de figuras públicas en Europa. El arresto, efectuado en el hotel Hilton de Amberes, se produjo después de que la propia De Bie denunciara ante la policía conductas sospechosas del individuo, quien según el portavoz de la policía local, Karen Vervoort, quedó en libertad “bajo estrictas condiciones”, incluyendo una prohibición de acercamiento a la artista.

Las autoridades identificaron al detenido como Oscar C.V., un hombre de 51 años, contable y experto financiero, oriundo de Ciudad de México y soltero.

Un viaje internacional sólo para estar cerca de ella

Según el periódico local Het Laatste Nieuws, Oscar viajó primero a Turquía y posteriormente a Bélgica, con el objetivo explícito de coincidir con la cantante de 45 años.

Desde hace varios días, la vocalista del grupo Sylver comenzó a notar la presencia de alguien siguiéndola, según relató al periódico belga. La situación se intensificó cuando el hombre apareció en su club deportivo en Lier y solicitó su dirección privada directamente en el mostrador.

Ante la inquietud del personal, que detectó una actitud inusual, De Bie optó por informar a la policía. La localización del sospechoso resultó ágil porque él mismo había publicado fotos de la habitación de su hotel en Amberes en las redes sociales.

A raíz de la denuncia, los agentes de la policía de Lier se presentaron en el establecimiento y realizaron la detención.

Sin malas intenciones, según su abogado

El hombre fue interrogado en español por las autoridades. Según el abogado Koen Vaneecke, Oscar C.V. “no tenía malas intenciones”, e interpretó que su cliente había “evaluado mal el impacto de su comportamiento”, tal como publicó Het Laatste Nieuws tras el procedimiento judicial.

Silvy De Bie, artista belga divorciada y madre de una hija de 18 años llamada Noor, alcanzó proyección internacional con sus proyectos musicales.

Silvy De Bie es una cantante belga nacida el 4 de enero de 1981 en Heist-op-den-Berg. Conocida artísticamente como Silvy Melody, Sil o simplemente Silvy, alcanzó fama internacional como vocalista principal del grupo de dance y trance Sylver.

Comenzó su carrera musical a los nueve años en la televisión belga y lanzó varios sencillos como estrella infantil bajo el nombre de Silvy Melody.

Más adelante, inició el proyecto musical Liquid, que luego pasó a llamarse Sylver. Con Sylver, obtuvo éxitos en Europa, destacándose e la década de los 2000 con canciones como “Turn the Tide”, “Livin’ My Life” y “Forgiven”.

Además de su trabajo con Sylver, ha lanzado música como solista y colaborado con otros proyectos musicales, como Milk Inc. y 4 Clubbers.

En su vida personal, se casó en 2006 y tuvo una hija en 2007. En 2013, anunció su salida de Sylver para enfocarse en su carrera en solitario, aunque luego volvió a colaborar con el grupo. Su estilo abarca principalmente el pop, dance y trance europeo.