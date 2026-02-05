Viuda de Javier Valdez critica sentencia de ‘El Mini Lic’ en EEUU: “¿Qué son para este asesino cinco años más?”

Griselda Triana criticó que en la nueva condena de Dámaso López Serrano en Estados Unidos no se mencionara el asesinato de Javier Valdez ni la solicitud de extradición de México. (Facebook: Griselda Triana/ X: Luis Chaparro)

La nueva sentencia dictada en Estados Unidos contra Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, reavivó el reclamo de justicia por el asesinato del periodista Javier Valdez.

Griselda Triana, viuda del fundador de Ríodoce, reaccionó con indignación luego de que la corte federal de Virginia condenara al narcotraficante a cinco años de prisión por intentar traficar fentanilo, sin que durante la audiencia se mencionara el homicidio de su esposo ni la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano.

Se trata de la segunda ocasión en que “El Mini Lic” es juzgado en Estados Unidos. El hijo de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017 y se declaró culpable de tráfico de drogas, lo que le permitió convertirse en testigo colaborador del gobierno de ese país y obtener una sentencia reducida y posteriormente libertad supervisada. Ese estatus fue clave para frenar durante años su extradición a México por el asesinato de Javier Valdez, pese a que las autoridades mexicanas lo señalan como autor intelectual del crimen. Su nueva condena ocurre tras reincidir en actividades de narcotráfico y aún gozaría de su beneficio legal de ser colaborador.

¿Qué dijo Griselda Triana, viuda de Javier Valdez?

Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, reacciona a la nueva sentencia de El Mini Lic en EEUU. (Captura de pantalla)

En sus redes sociales, Triana expresó su indignación ante la resolución judicial, subrayando que en el juicio “no hubo una sola mención sobre Javier, mucho menos de la solicitud de extradición por parte del gobierno mexicano”.

La sentencia fue dictada este 4 de febrero de 2026 por el juez Anthony J. Trenga y se complementa con otros cinco años de libertad supervisada.

“¿Qué son para este asesino cinco años más de sentencia? Nada, porque en cualquier momento negociará su libertad anticipada por buena conducta como ya sucedió una vez”, escribió Griselda Triana, quien calificó la situación como “indignante y dolorosa”, al tiempo que criticó que la autoridad está completamente ausente.

Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, exige justicia para el periodista ante nuevo acuerdo de EEUU con El Mini Lic. (FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO.COM)

Por otro lado, en declaraciones recogidas por Noroeste, Triana criticó la falta de comunicación institucional, afirmando que la familia se entera de los avances del caso por fuentes externas y no por las autoridades mexicanas. Consideró que, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el caso está esclarecido, la justicia sigue pendiente, ya que “está esclarecido, pero sigue impune”.

También advirtió que el contexto político en Estados Unidos complica la posibilidad de que el caso Valdez vuelva a la agenda y subrayó que la exigencia de justicia continuará.

El vínculo entre ‘El Mini Lic’ y el asesinato de Javier Valdez

Javier Valdez Cárdenas, periodista y fundador de Ríodoce, fue asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa. La FGR sostiene que el crimen ocurrió como represalia por los reportajes publicados por Valdez sobre las disputas internas en el Cártel de Sinaloa, especialmente la rivalidad entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el grupo de los Dámaso.

Dámaso López Serrano, "El Mini Lic", cayó tras traficar fentanilo. (Infobae México | Jovani Pérez)

En febrero de 2017, Valdez entrevistó a Dámaso López Núñez, quien negó estar detrás de ataques contra “Los Chapitos”. Tras la publicación, ejemplares de esa edición fueron comprados masivamente, para limitar su circulación. El director de Ríodoce, Ismael Bojórquez, reconoció posteriormente que entrevistar a líderes criminales fue un error editorial.

“Creo que los errores editoriales que cometimos empiezan con la entrevista a Dámaso. Nosotros habíamos definido durante mucho tiempo que no debíamos entrevistar a capos y en este caso lo hicimos y fue un error. Porque cuando tú accedes a eso, ellos creen que tú vas a publicar lo que ellos digan”, dijo en una entrevista publicada por Animal Político en 2018.

El día del asesinato, Valdez fue interceptado cerca de las oficinas de Ríodoce, obligado a bajar de su automóvil y asesinado con trece disparos.

FOTO DE ARCHIVO. Griselda Triana, viuda del periodista mexicano asesinado Javier Valdez, asiste a una manifestación para protestar contra el homicidio de periodistas en el monumento Ángel de la Independencia en Ciudad de México. 9 de mayo de 2022. REUTERS/Edgard Garrido

Los autores materiales identificados fueron Heriberto Picos Barraza (“El Koala”), Juan Francisco Picos Barrueto (“El Quillo”) y Luis Idelfonso Sánchez Romero (“El Diablo”), quienes actuaron bajo órdenes de “El Mini Lic”.

En mayo de 2023, un correo atribuido a Dámaso López Serrano fue enviado a medios internacionales como The New York Times, CNN y Proceso. En la misiva, López Serrano negó haber ordenado el asesinato del periodista y culpó a “Los Chapitos”, afirmando que manipularon los hechos para inculparlo.

Así cayó El Mini Lic por segunda vez

Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Dámaso López Serrano fue arrestado en diciembre de 2024, por segunda vez, tras negociar un cargamento de fentanilo con un informante del FBI.

La investigación reveló que operaba desde Virginia, adonde se mudó después de residir en California, donde cumplía libertad supervisada tras haberse entregado en 2017 y haberse declarado culpable de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina desde México.

Así luce 'El Mini Lic' en la actualidad. (@LuisKuryaki)

En septiembre de 2024, mientras aún estaba bajo libertad condicional , inició nuevas negociaciones de tráfico de fentanilo con un agente encubierto, lo que derivó en su reaprehensión.

En mayo de 2025, López Serrano se declaró culpable para evitar ir a juicio y obtener una sentencia reducida.

Luego de su reaprehensión en Estados Unidos en diciembre de 2024, la FGR reiteró la solicitud de extradición para que enfrente cargos por el asesinato de Valdez. Las autoridades estadounidenses han rechazado esa petición argumentando que López Serrano ha colaborado como testigo en investigaciones sobre el Cártel de Sinaloa.