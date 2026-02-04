Quiénes son los mexicanos que merecerían un medio tiempo en el Super Bowl, según la IA (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La conversación sobre el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl suele centrarse en grandes nombres internacionales, especialmente de la música anglosajona.

Ante el próximo halftime show que será encabezado por Bad Bunny, fans se preguntan qué otros latinos podrían estar a la altura del evento.

Sin embargo, una lista generada por inteligencia artificial plantea el escenario de una edición con talento mexicano, reconociendo la proyección global y la influencia cultural de artistas nacionales.

Un top 10 de figuras mexicanas para el Super Bowl

La selección, que toma en cuenta únicamente a músicos y agrupaciones mexicanas vivas en 2026, destaca a intérpretes de géneros diversos, desde el pop y el rock hasta la música regional mexicana y la electrónica. El listado sugiere nombres que, por su trayectoria y popularidad, podrían protagonizar un show a la altura de la audiencia mundial del evento.

Top 10 de artistas mexicanos para el show del Super Bowl, según la IA:

Luis Miguel

Considerado uno de los máximos exponentes de la música latina, su presencia en el escenario del Super Bowl sería un acontecimiento de alcance internacional.

El cantante mexicano Luis Miguel se presenta en concierto en la Arena CDMX en la Ciudad de México, el martes 8 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

RBD

El grupo pop surgido de la telenovela “Rebelde” mantiene una base de seguidores sólida en América Latina, Estados Unidos y Europa.

El 4 de octubre es el Día Mundial de RBD (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Carlos Santana

El guitarrista mexicano ha colaborado con figuras globales y ya ha pisado escenarios de máximo nivel, como el Woodstock original y ceremonias de premios internacionales.

El guitarrista mexicano Carlos Santana, en una fotografía de archivo. EFE/ Angeles Rodenas

Thalía

Reconocida tanto en la música como en el entretenimiento, Thalía cuenta con una proyección internacional que la convertiría en un atractivo para públicos de distintas generaciones.

Thalia poses on the red carpet during the 23rd Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., November 17, 2022. REUTERS/Steve Marcus

Los Tigres del Norte

Íconos de la música norteña, su representación en un evento como el Super Bowl impulsaría la visibilidad de la música regional mexicana a escala global.

Los Tigres del Norte se preparan para un gran show en el emblemático Estadio GNP Seguros (Ocesa)

Belinda

La cantante y actriz ha trascendido fronteras, consolidando una carrera tanto en México como en España y América Latina.

(IG: @belindapop)

Alejandro Fernández

Conocido como “El Potrillo”, es uno de los principales exponentes de la música ranchera y el pop latino.

Gloria Trevi

Su carrera incluye éxitos en el pop y baladas, además de una presencia constante en los escenarios latinoamericanos.

Foto de archivo de la estrella mexicana de la música Gloria Trevi. EFE/ Fernando Alvarado

Paulina Rubio

Su trayectoria abarca más de tres décadas, con éxitos tanto en español como en inglés, lo que la posiciona como una de las mexicanas más reconocidas en el extranjero.

La presencia de Paulina Rubio, conocida como “La Chica Dorada”, añade un toque de glamour y trayectoria al evento.

Café Tacvba

Considerados pioneros del rock alternativo en español, su repertorio fusiona estilos mexicanos con sonidos contemporáneos.

Tony Hernández de la banda mexicana El Gran Silencio, derecha, y Rubén Albarrán de Café Tacvba durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Menciones populares: los corridos tumbados y la nueva ola

La IA también destaca la popularidad de los llamados “corridos tumbados”, un subgénero que ha ganado terreno entre las audiencias jóvenes. Un espectáculo que reúna a artistas como Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H, Gabito Ballesteros y Oscar Maydón podría captar la atención de seguidores dentro y fuera de México, reflejando la evolución y diversificación de la música regional en la actualidad.

Ausencias notables por generación

La lista hace énfasis en que solo considera a músicos vivos en 2026. Figuras como Juan Gabriel o Javier Solís podrían haber encabezado las preferencias del público mexicano de haber estado en activo, lo que resalta el legado de estos artistas y el impacto generacional en la cultura musical del país.

Factores que influyen en la elección

La presencia de artistas mexicanos en el Super Bowl no solo corresponde a la popularidad, sino también a:

Proyección internacional: Capacidad de atraer audiencias dentro y fuera de México.

Trayectoria: Años de carrera y número de éxitos reconocidos.

Diversidad de géneros: Representación de distintos estilos musicales.

Colaboraciones globales: Experiencia en festivales y proyectos internacionales.

Bad Bunny presentará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

El debate sobre la representación latina en el Super Bowl

En años recientes, la presencia de artistas latinos en el Super Bowl ha generado expectativas sobre una mayor diversidad. Ejemplos como el show de Shakira y Jennifer Lopez abrieron la puerta a propuestas centradas en la música de habla hispana. La inclusión de artistas mexicanos sería un paso significativo para la visibilidad cultural de la región en uno de los eventos deportivos y mediáticos más importantes del mundo.