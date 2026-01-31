Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 31 de enero de 2026

Después del movimiento, es importante revisar posibles daños , evacuar con precaución si es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales, ya que pueden presentarse réplicas.

Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil . Si la persona se encuentra en un inmueble, debe resguardarse e-n zonas seguras como bajo mesas resistentes o junto a muros de carga, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer. No se deben usar elevadores . En espacios abiertos, se aconseja mantenerse lejos de postes, cables y estructuras inestables.

México es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra sobre la interacción de cinco placas tectónicas —la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe—, cuyo constante movimiento provoca la liberación de energía en forma de sismos , especialmente en la zona del Pacífico.

