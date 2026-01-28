México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de enero: servicios de emergencia en U. Hab. Fuerte de Loreto, alcaldía Iztapalapa

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

13:55 hsHoy

Prevista concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Av. José María Pino Suárez No. 2, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

13:36 hsHoy

Se tiene prevista concentración de manifestantes a las 09:00 horas en James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

12:59 hsHoy

La SSC-CDMX informó que hay movilización de servicios de emergencia en U. Hab. Fuerte de Loreto, ubicada en Av. Fuerte de Loreto y José Aguilar Barraza, col. Ejército de Agua Prieta, alcaldía Iztapalapa.

12:36 hsHoy

Infórmate sobre los que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Manifestación bloqueo alcaldía Miguel Hidalgo
Manifestación bloqueo alcaldía Miguel Hidalgo CDMX SSC-CDMX (@OVIALCDMX/X)

