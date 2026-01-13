México

Estos artistas estarán invitados en el Carnaval de Mérida 2026

La fiesta yucateca alista actividades gratuitas para públicos de todas las edades

Guardar
Ya se encuentran confirmados grandes
Ya se encuentran confirmados grandes artistas dentro de la cartelera del festival de Mérida 2026. (Jovani Pérez/ Infobae)

Bajo la temática “Circo Carnaval Mérida” se confirmó la programación oficial del Carnaval 2026, una de las celebraciones más esperadas del sureste mexicano. La edición de este año reunirá eventos que incluyen conciertos, desfiles, concursos y actividades familiares, diseñadas para integrar a toda la comunidad.

Las festividades se desarrollarán del 07 al 18 de febrero, periodo en el que la ciudad se convertirá en un gran escenario cultural. Las actividades estarán distribuidas en distintos puntos de Mérida, con el objetivo de acercar la celebración a colonias, espacios públicos y zonas tradicionales.

De acuerdo con la organización, todos los eventos serán de acceso gratuito, lo que permitirá una amplia participación tanto de habitantes locales como de visitantes. La expectativa es alta, ya que el Carnaval combina entretenimiento, identidad y convivencia en un ambiente festivo que distingue a la capital yucateca.

Música y espectáculos para todos los gustos

Jesse & Joy vuelven a
Jesse & Joy vuelven a Mérida como parte de la cartelera confirmada del festival - (Foto: Instagram)

La cartelera musical del Carnaval de Mérida 2026 contará con la participación de artistas nacionales reconocidos, así como propuestas pensadas para públicos diversos. Entre las presentaciones más esperadas se encuentran Yuri, el dúo Jesse y Joy y la banda Caifanes, quienes encabezarán algunos de los conciertos principales.

Además de los shows musicales, el programa integra espectáculos de entretenimiento que amplían la experiencia del carnaval. Figuras como Aldo de Nigris y El Abelito, así como Wapayasos y el montaje “Mentiras, el concierto”, forman parte de la oferta que busca atraer a familias completas.

La diversidad de propuestas refuerza el carácter incluyente del carnaval, donde conviven distintos géneros musicales, formatos escénicos y estilos de entretenimiento. Esta variedad permite que cada jornada tenga un sello propio y mantenga el interés del público durante toda la semana.

Invitados especiales y fechas destacadas

Aldo de Nigris será uno
Aldo de Nigris será uno de los invitados al festival - (X)

El Carnaval 2026 también contará con la presencia de personalidades del espectáculo que participarán en distintas actividades y presentaciones. De acuerdo con la programación difundida en medios de comunicación locales, los invitados se distribuirán a lo largo de varios días clave:

• 13 de febrero: Aldo de Nigris y El Abelito

• 14 de febrero: Ninel Conde y Julián Gil

• 15 de febrero: Galilea Montijo, Isaac Moreno y Emmanuel Palomares

• 16 de febrero: Marlene Favela y Caín Guzmán

• 17 de febrero: Ariadne Díaz y Sergio Mayer Mori

Estas participaciones suman un atractivo adicional al calendario festivo, combinando música, entretenimiento y figuras reconocidas del medio artístico. La presencia de estos invitados busca fortalecer el vínculo entre el público y las actividades del carnaval.

Tradición, comunidad y acceso libre

Mérida, México -
Mérida, México - (Gobierno de Yucatán)

Más allá de los conciertos y celebridades, el Carnaval de Mérida 2026 apuesta por fortalecer la identidad cultural local. El programa incluye presentaciones culturales y dinámicas comunitarias que promueven las tradiciones yucatecas dentro de un entorno festivo y contemporáneo.

La distribución de eventos en distintos puntos de la ciudad permitirá que más personas se integren a la celebración sin necesidad de largos traslados. Este enfoque descentralizado busca que el carnaval se viva en los barrios, plazas y espacios públicos, reforzando el sentido de pertenencia.

Con una cartelera amplia, acceso gratuito y una propuesta pensada para todas las edades, Mérida se alista para recibir el Carnaval 2026 como una fiesta abierta, diversa y participativa, donde la música y la convivencia serán los protagonistas durante seis días de celebración continua.

Temas Relacionados

CarnavalCarteleraMéridaCarnaval 2026mexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: manifestantes bloquean James Sullivan

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 13 de enero

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Esta es la última actualización

Juez ordena arresto contra Alfredo Adame tras denuncia de Magaly Chávez

La sanción será ejecutada en los próximos días por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Juez ordena arresto contra Alfredo

Gabinete de Seguridad aseguró armas, destruyó laboratorios y detuvo a cabecillas en operativo simultáneo en seis estados

El despliegue incluyó fuerzas federales y estatales que actuaron en zonas rurales, logrando desarticular instalaciones y frenar actividades ilícitas en puntos estratégicos del país

Gabinete de Seguridad aseguró armas,

Club de fans de BTS pide revelar el mapa y el precio de los boletos antes de la preventa

La preventa exclusiva requerirá registro y membresía especial, por lo que muchos fans ya esperan mayor información para adquirir las mejores entradas

Club de fans de BTS
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gabinete de Seguridad aseguró armas,

Gabinete de Seguridad aseguró armas, destruyó laboratorios y detuvo a cabecillas en operativo simultáneo en seis estados

Detienen en Tlalnepantla de Baz a Sergio Iván “N”, presunto integrante de ‘La Unión Tepito’

Caen cuatro integrantes del CJNG en Jalisco y Nayarit, son considerados generadores de violencia

El Tren de Aragua y La Unión Tepito: el vínculo criminal desmantelado por las autoridades federales mexicanas

Hombres armados a bordo de una motocicleta asesinaron a jefe de seguridad del Edomex

ENTRETENIMIENTO

Club de fans de BTS

Club de fans de BTS pide revelar el mapa y el precio de los boletos antes de la preventa

Venga la Alegría se queda sin productora, asegura Álex Kaffie: “Harta de que no la dejen trabajar”

Experiencia VIP de BTS en México 2026: beneficios y privilegios exclusivos para los conciertos en CDMX

Nicolás Buenfil revela el consejo de Ernesto Zedillo Jr. tras ser captados juntos en CDMX

BTS en México: estas son las veces que el fenómeno de K-Pop se ha presentado en la CDMX

DEPORTES

Rams vs Bears: a qué

Rams vs Bears: a qué hora y dónde ver en México el partido de Playoffs de la NFL

Leyendas de Chivas presionan a Javier Aguirre para que la Hormiga González vaya al Mundial 2026

Mundial 2026: esto será millonario costo para dormir en una habitación cerca del estadio de la Final

Alberto del Río deja la lucha libre por el box: cuándo debuta y contra quién

Bron Breakker pierde el control en WWE RAW y es suspendido tras atacar brutalmente a Penta Zero Miedo y Dragón Lee