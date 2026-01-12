Reciclatrón 2026: Cómo y dónde reciclar residuos electrónicos en la Ciudad de México

El objetivo del programa es ofrecer a la ciudadanía una alternativa para evitar que los aparatos electrónicos y eléctricos en desuso terminen en la basura. (FOTO: SEDEMA /CUARTOSCURO.COM)

El Reciclatrón 2026, se trata de un programa gratuito que fomenta el reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos, con jornadas de acopio abiertas a toda la ciudadanía. Este esfuerzo busca ofrecer una alternativa concreta para el manejo responsable de artefactos eléctricos en desuso, con el objetivo de evitar que terminen en tiraderos comunes y reduzcan su impacto ambiental.

Un programa para la gestión responsable de residuos

El Reciclatrón se realiza preferentemente el último fin de semana de cada mes en diferentes sedes de la Ciudad de México (CDMX), en un horario de 9 a 16 horas. La dinámica permite a la población desechar desde celulares hasta electrodomésticos de gran tamaño, bajo la premisa de que estos residuos requieren un tratamiento especializado. El programa no solicita separar los dispositivos por categoría, aunque se recomienda llevar componentes pequeños o sueltos en contenedores resistentes como cajas de plástico, cartón o botellas de alta densidad.

La iniciativa, respaldada por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-019-AMBT-2018, establece que los residuos recolectados se transportan a centros de reciclaje autorizados donde reciben un tratamiento adecuado. Procesos de desensamble y clasificación permiten que estos materiales se reciclen o restauren para su posible reutilización, garantizando así una disposición final segura para el entorno.

Entrega tus aparatos obsoletos en puntos de acopio en CDMX. Sigue las redes de @sedemacdmx para obtener detalles sobre sedes, horarios y requisitos previos a las jornadas de reciclaje. (IG @sedemacdmx)

Clasificación de residuos electrónicos aceptados en Reciclatrón

Durante las jornadas del Reciclatrón, se reciben los siguientes tipos de residuos, organizados por categorías:

Aparatos de intercambio de temperatura: frigoríficos, congeladores, equipos de aire acondicionado, deshumidificadores, bombas de calor y radiadores de aceite.

Monitores, pantallas y aparatos con pantallas grandes: televisores, pantallas LCD, marcos digitales y laptops.

Lámparas: lámparas de descarga de alta intensidad, de sodio y LED.

Grandes aparatos: lavadoras, secadoras, hornos eléctricos, luminarias, grandes impresoras, copiadoras, máquinas de tejer, instrumentos de vigilancia, paneles fotovoltaicos.

Pequeños aparatos: aspiradoras, microondas, ventiladores, planchas, relojes, calculadoras, radios, videocámaras, juguetes electrónicos, detectores de humo, termostatos, instrumentos musicales, pequeños productos sanitarios y pequeños aparatos con paneles fotovoltaicos.

Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños: teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, routers, ordenadores personales e impresoras compactas.

Pilas y baterías: de todo tipo y tamaño, incluidas baterías de laptop, teléfono, equipos de telecomunicaciones, auto y dron. El peso de los contenedores no debe superar los 20 kilogramos.

El programa también recibe hasta un metro cúbico de cartuchos de tinta, películas, CDs, DVDs, memorias USB, discos floppy y fibra óptica.

Durante el 2026, el Reciclatrón se llevará a cabo en 4 ocasiones. (Sedema)

Qué residuos no se aceptan y cómo es el manejo

El Reciclatrón no acepta focos ahorradores, lámparas fluorescentes, equipos desarmados o contaminados, cableado público ni módems. Una vez recolectados, los residuos se trasladan a empresas especializadas como Centros de Reciclaje Recupera, Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos Electrónicos (AMRRE) y E Waste - Solutions para su almacenamiento y manejo bajo procesos certificados.

Estos procedimientos, respaldados por el Registro y Autorización para el Manejo Integral de Residuos (RAMIR), aseguran que los aparatos reciban un tratamiento ambientalmente seguro y cumplan con la normativa vigente.

Quiénes pueden participar en Reciclatrón 2026

El Reciclatrón está dirigido a toda la ciudadanía, sin costo alguno, y representa una opción directa para quienes buscan deshacerse de manera responsable de residuos electrónicos y eléctricos. El calendario de sedes y fechas puede consultarse en las convocatorias oficiales de la CDMX.