Precios de las monedas de oro y plata del 22 de diciembre: qué esperar

Ante una inflación que no parece detenerse y los incrementos en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo.

Una de las opciones más comunes para ello es la adquisición de monedas de oro y plata, en sus distintas versiones que, además de ser bellas piezas, funcionan como una inversión un tanto segura.

Esto se debe a que el costo de estos metales preciosos cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer.

Por eso, si se tiene en mente adquirir una de estas piezas, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización. Estos son los valores para este lunes 22 de diciembre.

El precio de las monedas de oro y plata

El Banco de México (Banxico) cuenta con una lista de vendedores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

Varias de estas Instituciones cuentan con un apartado en sus páginas oficiales con el valor en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Banco Azteca

Onza de Plata: 1.260 pesos en compra y 1.360 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 86.100 pesos en compra y 99.100 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 88.095 pesos en compra y 103.803 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 17.680 pesos en compra y 20.700 pesos en venta

Azteca de oro: 35.359 pesos la compra y 41.399 pesos la venta

Onza de Plata: 1594.95 pesos la venta y 1084.2 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 101.879 pesos la venta

Onza de plata: 1364 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si buscas comprar o vender plata u oro, tienes que saber que hay una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que cambian dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender tienen que estar autorizadas por el banco.

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

