Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: se restablece circulación en circuito Estadio Azteca y Calz. de Tlalpan

El organismo Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó a las 5:50 horas sobre un cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla . La reducción de carriles se presenta en el kilómetro 61 , en dirección a La Tinaja, debido a la atención de un incidente relacionado con un autobús que presenta una falla mecánica. Se recomienda a los conductores manejar con precaución en la zona ya que continúa reducción de carriles.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reporta que se restableció la circulación sobre circuito Estadio Azteca y Calz. de Tlalpan , después de que los servicios de emergencia atendieran una volcadura registrada en la zona.

