Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: se restablece circulación en circuito Estadio Azteca y Calz. de Tlalpan

    El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reporta que se restableció la circulación sobre circuito Estadio Azteca y Calz. de Tlalpan, después de que los servicios de emergencia atendieran una volcadura registrada en la zona.

    11:51 hsHoy

    El organismo Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó a las 5:50 horas sobre un cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla. La reducción de carriles se presenta en el kilómetro 61, en dirección a La Tinaja, debido a la atención de un incidente relacionado con un autobús que presenta una falla mecánica. Se recomienda a los conductores manejar con precaución en la zona ya que continúa reducción de carriles.

    Conagua investiga 150 concesiones otorgadas por Fox y Peña Nieto tras nueva Ley de Aguas en México

    Las concesiones de agua otorgadas suman aproximadamente 47 millones de metros cúbicos, según Efraín Morales López

    Valor de apertura del euro en México este 15 de diciembre de EUR a MXN

    Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

    Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este 15 de diciembre

    El precio de las gasolinas en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

    Este es el precio de la gasolina en Nuevo León para el 15 de diciembre

    El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

    Precio de la gasolina en México este 15 de diciembre

    El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

    Guía de lectura de Alice

    Guía de lectura de Alice Oseman: claves para explorar el universo Heartstopper

    Decretaron asueto por Nochebuena y Fin de Año para los empleados públicos: cómo funcionará el Estado durante las Fiestas

    Receta de bocaditos de muzzarella, rápida y fácil

    Un nuevo avance en la comprensión del COVID Prolongado abre el camino al desarrollo de tratamientos

    Starlink tiene un desafío en servicio al cliente con internet satelital: cuál y por qué incomoda

    María Corina Machado felicitó a José Antonio Kast por su triunfo en la elección presidencial de Chile

    Los familiares de presos políticos de Venezuela exigen su liberación antes de Navidad

    María Corina Machado sufrió una fractura vertebral durante su peligrosa salida de Venezuela

    Bolivia cambia de posición y vota en la ONU contra una resolución de censura a Israel

    Familia de Rob Reiner y Michele Singer rompe el silencio tras la muerte de la pareja: “Estamos devastados”

    Lionel Messi cerró la GOAT Tour por India con una inolvidable jornada en Nueva Delhi: fútbol con niños, hit especial y una promesa

    Revelaron cómo será el sonido de los motores de los nuevos autos de Fórmula 1: “La banda sonora para 2026″

    Insultos, miradas desafiantes y gritos a los árbitros: el furioso cruce de LeBron James con otra figura de la NBA que terminó en escándalo

    La estremecedora lesión que sufrió la estrella de la NFL Patrick Mahomes: “No sé por qué tuvo que pasar esto”

    La fiesta de Buenos Aires Lawn Tennis Club campeón del Interclubes: “Acá somos una familia”