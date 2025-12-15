Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: se restablece circulación en circuito Estadio Azteca y Calz. de Tlalpan

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reporta que se restableció la circulación sobre circuito Estadio Azteca y Calz. de Tlalpan, después de que los servicios de emergencia atendieran una volcadura registrada en la zona.
El organismo Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó a las 5:50 horas sobre un cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla. La reducción de carriles se presenta en el kilómetro 61, en dirección a La Tinaja, debido a la atención de un incidente relacionado con un autobús que presenta una falla mecánica. Se recomienda a los conductores manejar con precaución en la zona ya que continúa reducción de carriles.