México

Lalo Mora ya se prepara para morir a los 78 años y lanza crudo mensaje: “La muerte bailó conmigo”

El ícono del norteño sorprendió a sus fans al hablar con honestidad sobre su cercanía con la muerte, dejando un mensaje profundo

Lalo Mora conmueve al público
Lalo Mora conmueve al público al declarar que se siente preparado para la muerte tras superar el Covid-19 (Foto: Twitter@marquesinap)

Tras superar una grave batalla contra el Covid-19, Lalo Mora ha conmocionado a sus seguidores al expresar que se siente preparado para la muerte, un mensaje que resuena con fuerza en el panorama de la música regional mexicana.

A sus setenta y ocho años, el cantante reflexiona sobre su trayectoria y la cercanía de su final, mientras continúa activo y próximo a cumplir setenta y nueve años, consolidando su legado como uno de los grandes exponentes del género norteño.

Lalo Mora, mentalizado para cuando llegue el fin

En un reciente encuentro con su público, Lalo Mora compartió una declaración que ha generado inquietud y admiración entre sus admiradores. El artista relató con serenidad el momento en que la enfermedad lo llevó al límite:

“Estuve muy malo del Covid, la muerte bailó conmigo, la alcancé y me cargó, me llevó en brazos y me dejó por ahí en la puerta del cielo”. Profundizando en su sentir, añadió: “Yo ya me voy, me están llamando allá arriba, es más, ya estoy allá”, palabras que han sido interpretadas como un testimonio de aceptación y vulnerabilidad.

El cantante de música regional
El cantante de música regional mexicana reflexiona sobre su legado y la cercanía de su final a los 78 años (Foto: Instagram@lalomoraoficial)

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Muchos han visto en estas declaraciones un recordatorio del impacto y la honestidad con la que Lalo Mora ha compartido siempre sus vivencias, así como una invitación a valorar su extenso legado musical.

La preocupación se mezcla con el reconocimiento a una figura que, tras más de cinco décadas de carrera, sigue siendo un símbolo indiscutible del norteño.

De Los Invasores de Nuevo León a una carrera en solitario

La historia de Lalo Mora se remonta a su juventud, cuando formó el dueto “Lupe y Lalo” junto a Guadalupe Mendoza. Posteriormente, fundó en 1980 Los Invasores de Nuevo León, agrupación con la que alcanzó una popularidad notable y consolidó su estilo inconfundible.

El artista relata cómo la
El artista relata cómo la enfermedad lo llevó al límite y comparte su aceptación ante la mortalidad (Foto: Twitter@marquesinap)

En 1993, decidió emprender su camino como solista bajo el apodo de “El Rey de Mil Coronas”, manteniendo su esencia y conquistando nuevas generaciones de oyentes.

A pesar de los desafíos de la edad y los riesgos para su salud, Lalo Mora continúa presentándose en escenarios y manteniendo viva la tradición del género. Su mensaje reciente, cargado de honestidad y serenidad, revela el lado más humano de un artista que ha dedicado su vida a la música y que ahora enfrenta la realidad de la mortalidad con entereza.

Para muchos, sus palabras constituyen un recordatorio de que incluso los íconos deben afrontar los desafíos de la vida con conciencia y dignidad.

Temas Relacionados

Lalo MoraLos invasores de Nuevo Leónmexico-entretenimiento

