Rodeado de ex parejas e hijos y hablando con IA, así fue la despedida a Pedro Torres, productor cuya salud se va deteriorando

Pedro Torres enfrenta la esclerosis lateral amiotrófica y se despide de sus seres queridos en un emotivo homenaje en Ciudad de México (@javierdiaz.glez, Instagram)

El productor mexicano Pedro Torres, figura central de la televisión y la publicidad en México, atraviesa una etapa marcada por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad incurable que afecta progresivamente el habla, la movilidad y la respiración.

En este contexto, Torres ha optado por despedirse de sus seres queridos y colegas, cerrando ciclos personales y profesionales mientras su salud se deteriora, según relató la periodista Martha Figueroa.

En los últimos días, la familia y el círculo íntimo de Pedro Torres se reunieron en la Ciudad de México para rendirle homenaje, ya que el productor enfrenta crecientes dificultades para comunicarse y depende de un tanque de oxígeno.

La familia y amigos de Pedro Torres se reúnen para rendir tributo al productor mexicano, quien depende de oxígeno por la ELA (@javierdiaz.glez, Instagram)

Honrado entre sus seres queridos

Figueroa detalló que, ante la imposibilidad de trasladarse a Saltillo, su ciudad natal, el homenaje se realizó en un hotel cercano a su domicilio. El evento, organizado por el gobierno de Coahuila y encabezado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, incluyó la entrega de la Presea Manuel Acuña, el máximo reconocimiento que otorga la ciudad a quienes han enriquecido el arte y la cultura.

Durante la ceremonia, estuvieron presentes sus hijos, exparejas, familiares y amigos cercanos, entre ellos figuras como Emmanuel, Pepe Bastón y el Güero Castro. La actriz Lucía Méndez, exesposa de Torres, lo acompañó en el evento, reforzando el carácter emotivo de la ocasión.

“Pedro ha tenido la fortuna de poderse despedir, si ya no hay algo que lo pueda salvar y no hay cómo quedarse, pues se está yendo de una manera buena (…) En ese homenaje estaban muchos de sus cercanos, sus hijos, sus exmujeres, las madres de los chavos, estaba Emmanuel, estaba Pepe Bastón, estaba el Güero Castro, gente muy cercana a Pedro, aplaudiéndole, despidiéndose”, explicó Figueroa.

Añadió que: “estaba su familia, su mamá, sus hermanos, sus hermanas, fue una ceremonia muy bonita”.

Figuras del espectáculo como Emmanuel, Pepe Bastón y Lucía Méndez acompañan a Pedro Torres en su homenaje por su trayectoria (@javierdiaz.glez, Instagram)

Días atrás, Saddy Abaunza Delgado, actual pareja del productor, compartió en redes sociales imágenes y videos que mostraron a Torres sonriente y fortalecido, pese a la gravedad de su estado.

En su intervención, el alcalde Javier Díaz destacó el impacto de Torres en la industria musical y publicitaria, tanto a nivel nacional como internacional. El homenaje subrayó la trayectoria del productor, quien ha colaborado con artistas como Luis Miguel, Juan Gabriel, Lola Beltrán, Katy Jurado, Selena, Julio Iglesias, Pandora, Alejandro Fernández, Yuri, Gloria Trevi y Paulina Rubio.

Debido a las limitaciones físicas impuestas por la ELA, Pedro Torres grabó un mensaje de despedida utilizando su voz recreada mediante inteligencia artificial. En el fragmento compartido por Figueroa, el productor expresó: “Yo solo firmé la vida, pero también superé el amor que lastima, no me mató la tristeza profunda”.

La periodista describió la despedida como un proceso sereno y digno, en el que Torres ha podido agradecer y cerrar etapas junto a quienes lo han acompañado.

Pedro Torres utiliza inteligencia artificial para grabar un mensaje de despedida ante las limitaciones físicas de la ELA (Redes sociales)

El pasado 17 de noviembre, Lucía Méndez desmintió los rumores sobre la supuesta muerte del productor, aclarando que, aunque su salud es delicada, se encontraba estable en casa. Familiares y figuras del espectáculo confirmaron que Torres sigue rodeado de sus seres queridos, mientras enfrenta las limitaciones de la ELA.

La entrega de la Presea Manuel Acuña representó un reconocimiento a la extensa carrera de Pedro Torres y a su legado en la cultura mexicana. Durante su discurso de aceptación, el productor manifestó: “Al recibir este galardón quiero honrar no solo mi trayectoria, sino a todas las personas que caminaron conmigo”.