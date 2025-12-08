México

5 datos que debes saber de Diego Rivera en la celebración de su natalicio

El muralista mexicano se convirtió en uno de los más reconocidos a nivel internacional, aunque su matrimonio con Frida Kahlo lo llevó a protagonizar varios escándalos

El pintor es uno de
El pintor es uno de los muralistas más reconocidos de México. (Foto: Sitio Web Museo Frida Kahlo)

La vida y obra de Diego Rivera marcan un antes y un después en la historia del arte mexicano y mundial. Considerado uno de los grandes muralistas del siglo XX, fue pieza clave del movimiento muralista que redefinió la identidad visual y política de México tras la Revolución.

Nacido el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato, México, mostró un talento precoz por el dibujo. A los 11 años ingresó a la Academia de San Carlos en Ciudad de México, donde fue discípulo del reconocido paisajista José María Velasco. Desde su juventud, la curiosidad intelectual y el afán de experimentación contribuyeron a perfilar su carrera y su personalidad.

Un artista que ‘cruzó el charco’

En 1907, obtuvo una beca que le permitió viajar a Europa para profundizar en sus estudios artísticos. Durante más de diez años residió en París y compartió experiencias con figuras como Pablo Picasso y Amedeo Modigliani. En esta etapa, practicó con el cubismo y absorbió las influencias de distintas vanguardias, lo que amplió su horizonte plástico y temático.

Su regreso a México en 1921 marcó el inicio del compromiso público de Rivera con el arte, la política y la educación, participando activamente en el movimiento muralista mexicano junto a José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

Su romance más sonado fue
Su romance más sonado fue con la también pintora Frida Kahlo. (Jesús Avilés/Infobae)

La obra de Diego Rivera

El primer gran mural de Rivera, “La Creación”, se inauguró en 1922 en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. A partir de entonces, el muralismo se consolidó como un medio de comunicación social y fuente de valores culturales.

  • Entre sus obras más destacadas figuran:
    • Murales en la Secretaría de Educación Pública (1923-1928)
    • Murales de la Industria de Detroit (1932-1933)
    • El hombre controlador del universo” (1934, Palacio de Bellas Artes)
    • Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” (1947)

El pasado amoroso del artista

La vida privada de Rivera fue tan intensa como su carrera artística. Se casó cuatro veces, con Angelina Beloff, Guadalupe Marín, Frida Kahlo y Emma Hurtado. Su matrimonio con Frida Kahlo ha inspirado innumerables biografías, exposiciones y obras derivadas en todo el mundo.

Falleció el 24 de noviembre de 1957 en Ciudad de México. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres, aunque en vida pidió ser sepultado junto a Frida Kahlo en la Casa Azul.

La universidad más importante de
La universidad más importante de México también fue fuente de su inspiración.

5 datos de Diego Rivera

A continuación, se presentan cinco datos poco conocidos y avalados por fuentes oficiales sobre el reconocido muralista mexicano

  • Nombre completo inusual

Su nombre completo era Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Esta extensión refleja una tradición familiar y religiosa propia del México decimonónico.

  • Hermano gemelo fallecido

Rivera tuvo un hermano gemelo llamado Carlos, quien murió antes de cumplir dos años. Esta pérdida marcó la infancia familiar, y el propio Diego mencionó ocasionalmente la sensación de haber heredado la energía vital del gemelo perdido.

  • Mural destruido por motivos ideológicos

En 1933, Diego Rivera fue contratado para realizar un mural en el Rockefeller Center de Nueva York. En la obra “El hombre en el cruce de caminos” incluyó la imagen de Vladimir Lenin, lo que resultó inaceptable para los patrocinadores y llevó a la destrucción de la pieza. Rivera repintó una versión ampliada en el Palacio de Bellas Artes en México.

  • Expulsión del Partido Comunista Mexicano

Aunque fue uno de los artistas más identificados con el comunismo en México, Rivera fue expulsado del Partido Comunista en 1929 debido a desacuerdos ideológicos internos. Pese a ello, su obra y declaraciones públicas siempre estuvieron ligadas a posiciones de izquierda.

  • Museo Anahuacalli, legado personal

Rivera no solo coleccionó miles de piezas de arte prehispánico, sino que diseñó personalmente el Museo Anahuacalli para albergarlas. El edificio fue concebido con inspiración en la arquitectura mesoamericana y se erige como una extensión material de sus ideales de identidad nacional.

Este lugar conserva gran parte
Este lugar conserva gran parte de la identidad del pintor.

Otros aspectos singulares de su vida incluyen su participación en celebraciones oficiales del décimo aniversario de la Revolución Rusa en la Unión Soviética, su papel como ilustrador de obras literarias como “Canto General” de Pablo Neruda y los reconocimientos póstumos recibidos, como la emisión de billetes con su imagen por parte del Banco de México.

