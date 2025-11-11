México

Cuchillos, martillos y desarmadores: autoridades no logran terminar con los decomisos en el penal de Aguaruto

Autoridades federales y estatales realizaron otra revisión en el centro penitenciario, ubicado en el municipio de Culiacán

Cuchillos, desarmadores, martillos y puntas
Cuchillos, desarmadores, martillos y puntas afiladas encontradas durante la revisión. Crédito: X - @sspsinaloa1

Este lunes 10 de noviembre la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que derivado de tareas realizadas entre instituciones estatales y federales, se aseguraron puntas, celulares y otros objetos prohibidos al interior del penal de Aguaruto.

El centro penitenciario de Aguaruto, ubicado en el municipio de Culiacán, lleva meses siendo objetivo de cateos y revisiones sorpresa por los hechos delictivos que suceden en su interior.

Algunos organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa han señalado que en el penal de Aguaruto existe un autogobierno.

“Cada vez que hacen una revisión siguen encontrando y nunca termina esto, entonces, esto habla de que algo está pasando”, aseguraba Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH de Sinaloa en el marco de la apertura de tres nuevos expedientes de investigación por los hechos que dejaron tres reos fallecidos al interior del centro penitenciario.

Respecto a las acciones recientes, la SSP de Sinaloa informó el día que hoy, mediante un operativo en el que participó la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, lograron el aseguramiento de nuevos objetos prohibidos en el penal de Aguaruto.

La revisión, según información oficial, se llevó a cabo en 2 módulos del centro penitenciario.

Objetos asegurados durante el cateo
Objetos asegurados durante el cateo en el penal de Aguaruto. Crédito: X - @sspsinaloa1

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, respaldados por una base de operaciones de la Guardia Nacional y otra del Ejército Mexicano, llevaron a cabo la revisión.

Mientras los agentes estatales inspeccionaban el inmueble, personal militar y de la corporación federal se encargaron de asegurar el perímetro externo, garantizando el control de la zona y respaldando las acciones dentro del penal.

Esta estrategia coordinada, según información oficial, permitió a las autoridades actuar de manera efectiva, minimizando riesgos y reforzando la seguridad tanto al interior como en los alrededores del centro penitenciario.

Ya es habitual que autoridades trabajen de forma coordinada en el penal de Aguaruto, debido a que en los informes siempre resaltan las acciones de las instituciones federales al exterior.

Objetos asegurados durante la revisión en el penal de Aguaruto

Cuchillos y puntas metálicas aseguradas
Cuchillos y puntas metálicas aseguradas durante el cateo en el penal de Aguaruto. Crédito: X - @sspsinaloa1

Autoridades informaron que se logró el aseguramiento de lo siguiente:

  • 11 teléfonos celulares
  • 22 puntas
  • 11 cargadores para celular
  • 4 objetos contundentes
Desarmadores y puntas encontradas. Crédito:
Desarmadores y puntas encontradas. Crédito: X - @sspsinaloa1

Las armas blancas fueron clasificadas como “puntas”, sin embargo, al observar a detalle las fotografías destacan cuchillos de gran tamaño, desarmadores y algunos metales puntiagudos, todos con mangos hechos rudimentariamente.

Martillos y otros objetos grandes
Martillos y otros objetos grandes clasificados por autoridades como objetos contundentes. Crédito: X - @sspsinaloa1

Según información oficial, la revisión dentro del centro penitenciario concluyó sin contratiempos y se desarrolló respetando los derechos humanos de quienes permanecen bajo custodia.

Por último, se informó que todo lo asegurado fue entregado a las autoridades ministeriales, quienes ahora tienen a su cargo la realización de las diligencias necesarias para dar continuidad a las investigaciones.

