México

Doble crimen sacude Sinaloa: en una hora se registraron dos asesinatos en la misma colonia

Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida en Culiacán; las autoridades continúan investigando los hechos

Elementos de seguridad acudieron al sitio para investigar los hechos. (Cuartoscuro)

En un lapso de apenas una hora, un hombre y una mujer fueron asesinados por detonaciones de armas de fuego en la colonia Recursos Hidráulicos de Culiacán, Sinaloa.

La noche del pasado 8 de noviembre de 2025, una llamada anónima al 911 reportó el hallazgo de una mujer sin vida cerca de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sobre la calle 2, entre Federalismo y a un costado de la dependencia federal.

El segundo homicidio ocurrió poco tiempo después en la misma colonia pero en esta ocasión, la víctima fue un hombre identificado como Jesús, de 49 años, quien se encontraba en el interior de un cuarto de madera en un terreno de la zona.

Detalles de ambos asesinatos

Ambos homicidios ocurrieron en la misma colonia con una hora de diferencia. (Cuartoscuro)

El primer hallazgo fue reportado alrededor de las 19:50 horas, en donde encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, de aproximadamente 35 años de edad.

La llamada de emergencia alertó a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de la persona que yacía boca arriba en la vía pública. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmaron el deceso y delimitaron el área con cinta amarilla, donde también se localizaron casquillos percutidos.

Una hora después, a las 20:50 horas, se reportó el asesinato de Jesús. Según la información difundida por Línea Directa, sujetos armados ingresaron al cuarto y dispararon contra él antes de huir con rumbo desconocido.

Vecinos relataron para el medio local que escucharon detonaciones y, al acercarse, encontraron al hombre sin vida dentro de la habitación improvisada. Según la misma fuente, Jesús vestía una playera de licra de manga larga con los colores negro y azul, así como un short negro con letras y huaraches de vaqueta.

Elementos de la SSPC y de la Policía Estatal Preventiva delimitaron los perímetros y solicitaron la intervención de la Dirección General de Investigación Pericial, que se encargará de los trabajos de campo en los sitios de los crímenes.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley correspondiente. Posteriormente, los restos serán entregados a sus familiares una vez que se realicen los trámites legales ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Las investigaciones sobre ambos homicidios continúan en curso. Policías investigadores trabajan en la integración de las carpetas de investigación, recabando pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar si existe alguna relación entre los dos asesinatos ocurridos en la colonia Recursos Hidráulicos la misma noche.

Mientras tanto, los equipos periciales y de investigación mantienen su labor en el terreno, con el objetivo de aportar elementos que permitan avanzar en la resolución de estos casos.

