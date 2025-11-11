México

Autoridades aseguran munición y un arma larga en el fraccionamiento Cataluña, en Culiacán

Este condominio cobró relevancia hace menos de una semana cuando hubo en enfrentamiento y se decomisaron 25 explosivos

Elementos de la FGR y de la AIC sellando en inmueble donde se realizó el cateo. Crédito: X - @sspsinaloa1

Autoridades informaron que derivado de un cateo, realizaron el aseguramiento de una camioneta, un arma larga, munición y otros objetos prohibidos en el fraccionamiento Cataluña, ubicado en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Según información oficial, las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quienes cumplimentaron una orden técnica de investigación en un domicilio del fraccionamiento antes mencionado.

Durante el cateo, autoridades refirieron que se logró asegurar lo siguiente:

Inmueble asegurado en el cateo.
Inmueble asegurado en el cateo. Crédito: X - @sspsinaloa1
  • 1 arma de larga tipo fusil calibre 7.62x39 mm
  • 5 cargadores calibre 7.62x39 mm
  • 40 cartuchos calibre 7.62x39 mm
  • 1 vehículo Honda CR-V, el cual no contaba con placas de circulación
  • Diversas cajas con vapeadores
Vehículo asegurado en el cateo.
Vehículo asegurado en el cateo. Crédito: X - @sspsinaloa1

El inmueble involucrado fue asegurado tras los hechos, mientras que los indicios recopilados fueron entregados al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes.

Sobre este operativo los medios oficiales no reportaron algún suceso extraordinario, enfrentamientos o la detención de personas al interior del inmueble.

Antecedentes en el fraccionamiento Cataluña

Operativo al norte de Culiacán
Operativo al norte de Culiacán que dejó cinco detenidos, un abatido y decomisos importantes. (SSPS)

El decomiso de 25 artefactos explosivos, la detención de 5 presuntos delincuentes y la muerte uno más marcaron el saldo de un importante despliegue de seguridad llevado a cabo el pasado jueves 6 de noviembre en el fraccionamiento Cataluña.

Estos hechos, según información oficial, se originaron durante labores de patrullaje de la Policía Estatal, debido a que ellos detectaron que un vehículo realizó maniobras evasivas al notar la presencia de la presencia de los elementos. Esta actitud sospechosa provocó que los agentes iniciaran un seguimiento que finalizó en un domicilio particular, el cual se ubicaba en el fraccionamiento Cataluña.

Al llegar a la vivienda, los ocupantes del vehículo se resguardaron en la cochera y, desde ese punto, abrieron fuego contra los uniformados. Las fuerzas de seguridad respondieron a la agresión usando sus armas de cargo, hecho que escaló la situación y derivó en el enfrentamiento y posterior aseguramiento del inmueble y de los implicados.

La acción coordinada de las autoridades no solo resultó en la incautación de explosivos, sino que propició la confiscación de un arsenal que incluye 1 ametralladora Minimi, 20 armas largas, 77 cargadores , aproximadamente 1.515 cartuchos, 7 chalecos tácticos y 3 cascos balísticos.

Asimismo, en esa ocasión se aseguraron 2 vehículos tipo sedán, uno de la marca Honda y otro Nissan, ambos sin reporte de robo.

En ese operativo participaron elementos de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano y de de la Guardia Nacional.

