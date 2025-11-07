Decomisan 25 explosivos durante operativo en Culiacán: hay cinco detenidos y un abatido

Operativo al norte de Culiacán deja cinco detenidos, un abatido y decomisos importantes. (SSPS)

Cinco personas detenidas, un civil abatido y el decomiso de 25 artefactos explosivos fue el resultado de un fuerte operativo realizado este jueves 6 de noviembre en el fraccionamiento Cataluña, al norte de Culiacán, Sinaloa.

El despliegue también permitió la incautación de una ametralladora Minimi, 20 armas largas, 77 cargadores, alrededor de 1.515 cartuchos, dos vehículos sedán (Honda y Nissan) sin reporte de robo, siete chalecos tácticos y tres cascos balísticos.

De acuerdo con la información oficial, durante patrullajes de vigilancia, un vehículo intentó evadir a elementos de la policía estatal. Esto dio paso a un seguimiento que culminó en un domicilio, desde cuya cochera los ocupantes agredieron a las fuerzas de seguridad, quienes repelieron la agresión.

(SSPS)

En dicho operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa), la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento se desconoce si los detenidos y abatido serían integrantes a alguna de las facciones principales del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos o La Mayiza, u a otro grupo. Los nombres de los aprehendidos no fueron dados a conocer.

Cae otro en Eldorado

Horas antes, en el municipio de Eldorado, un operativo coordinado por la Secretaría de Marina Armada de México tuvo como resultado la detención de un hombre y el aseguramiento de vehículos, armas largas y equipo táctico.

Durante un recorrido de vigilancia terrestre, el personal naval detectó un vehículo presuntamente abandonado.

(SSPS)

Al ampliar la revisión en el área, fue detenido un civil y se aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas —dos tipo AK-47 y dos tipo AR-15—, 13 cargadores, cerca de 300 cartuchos de distintos calibres, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y cinco radios de comunicación.

En el operativo también participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

El detenido y lo incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

“Con estas acciones, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado reafirman su compromiso de salvaguardar el patrimonio de la sociedad sinaloense”, afirmaron las autoridades en un comunicado y reiteraron el llamado a la ciudadanía de Sinaloa para reportar emergencias al 911 y realizar denuncias anónimas al 089.