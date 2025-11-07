Galilea Montijo relata que vio un ovni en Cuernavaca y pensó que los extraterrestres venían por ella

Galilea Montijo relata su experiencia con un objeto volador no identificado durante una noche en Cuernavaca (Programa Hoy, Instagram)

La narración de Galilea Montijo sobre su encuentro con un objeto volador no identificado ha reavivado el interés por los fenómenos paranormales entre figuras públicas mexicanas.

Durante una conversación en el programa Netas Divinas, la conductora de Hoy compartió con Michelle Rodríguez, Sofía Niño de Rivera y el especialista en temas paranormales Felipe Arellano los detalles de una noche en la que, según su testimonio, presenció un suceso inexplicable en Cuernavaca.

La experiencia, relatada por Montijo en presencia de sus colegas y del experto, comenzó con una observación aparentemente trivial: una luz en el cielo que le resultó inusual. La conductora explicó que, mientras conversaban en una terraza con vista a las montañas, notó una “estrella” que le parecía extraña.

La conductora de Hoy describe cómo una luz extraña en el cielo se transformó en un objeto que sobrevoló su casa (Instagram: iann_dey)

“Estábamos en Cuernavaca donde se ven montañas, estábamos en una terraza y yo decía ‘ay, esa estrella está muy rara, quién sabe, y seguíamos platicando. Y pasó una hora, dos horas y yo decía, ‘ay, esa estrella está muy rara’”, dijo Montijo, quien se confesó aficionada a contemplar el firmamento nocturno.

La situación cambió de forma repentina cuando la supuesta estrella comenzó a desplazarse de manera inusual. Montijo describió el momento en que el objeto, que hasta entonces parecía distante, se movió de un lado a otro y se acercó rápidamente.

“De repente empezamos a ver, a la distancia de una estrella, cómo empezó a hacerse de un lado para otro. ‘La estrella se está moviendo, viene para acá’. Y en cuestión de segundos de estar al nivel de una estrella con esta luz, a verse más grande y más grande hasta que pasó arriba de nosotros por arriba de la casa”, aseguró la conductora, subrayando la intensidad del fenómeno.

El testimonio de Montijo incluye detalles sobre el movimiento inusual y el sonido impactante del objeto volador (Crédito: @galileamontijo, Ig)

La reacción inmediata de Montijo y sus acompañantes fue buscar refugio dentro de la casa y apagar las luces, con la intención de no llamar la atención del objeto. “Corrimos a apagar la luz porque decíamos ‘güevos’ y vienen por nosotros’”, relató.

Para la presentadora, el aspecto más impactante del episodio no fue solo el movimiento del objeto, sino el sonido que lo acompañó. “Lo más impresionante para mí, aparte de ver todo ese movimiento, fue el sonido. Literal como se escucha”, concluyó Montijo, dejando constancia de la huella que el suceso dejó en su memoria.

El testimonio de Galilea Montijo se suma a otros relatos recientes de celebridades mexicanas que aseguran haber presenciado fenómenos similares.

Hace algunos meses, el actor Sebastián Ligarde compartió su propia experiencia con un OVNI en Texas. Según narró, fue su pareja quien primero advirtió la presencia de un fenómeno extraño en el cielo. Ligarde relató que, al salir al patio tras el llamado de su pareja Jorge, observó halcones en el aire y, poco después, un objeto de forma rectangular y vertical que descendía lentamente.

Sebastián Ligarde comparte su encuentro con un OVNI de forma rectangular y color plateado en Texas (Sebastián Ligarde, Facebook)

El actor detalló: “De repente veo un objeto rectangular, no perdón, vertical. Sí, rectangular y vertical bajando, pero no a la velocidad de la gravedad sino mucho más lento y a una velocidad continua”, según su propio testimonio. Ligarde añadió que el objeto tenía un color plateado, una forma alargada en espiral y giraba suavemente mientras descendía. En un primer momento, pensó que el objeto caería sobre la calle frente a su domicilio, pero finalmente se desplazó hacia otra zona.

En una segunda parte de su relato en video, Ligarde precisó que el objeto terminó cayendo en un bosque frente a su casa. No obstante, optó por no acercarse al lugar debido al temor a los animales salvajes que habitan en esa área. Sebastián Ligarde subrayó la singularidad del fenómeno, al describir la forma y el movimiento del objeto, que no se asemejaban a nada que hubiera visto antes.

El actor Sebastián Ligarde causó sorpresa al relatar en Instagram el avistamiento de un OVNI en Texas, EEUU Crédito: @amedeeligardeactor, Instagram

Estos testimonios de figuras públicas mexicanas, como Galilea Montijo y Sebastián Ligarde, han contribuido a mantener vigente el debate sobre la naturaleza de los fenómenos aéreos no identificados y su impacto en quienes aseguran haberlos presenciado.